Rey Varela renovará como número uno al frente de la candidatura del PP a las municipales de 2027

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El Partido Popular ha anunciado que en las elecciones municipales de 2027 renovará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna y mantendrá a los 30 que son alcaldes.

En Galicia, continúan como candidatos Miguel Lorenzo por A Coruña; María Elena Candía, en Lugo; Rafael Domínguez, en Pontevedra; y en Ourense, se estrena Ana Méndez. Entre otros candidatos a ciudades de mas de cincuenta mil habitantes se destaca que José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, volverá a figurar como número uno en la candidatura del PP. Este sábado , a las 10.30 h. en la Cidade da Cultura participará en un acto en Santiago, con asistencia de Alberto Núñez Feijóo, en la presentación oficial de candidatos a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027.

Así lo ha comunicado el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, tras la reunión de este organismo, este viernes en A Coruña. . «Aspiramos a lo

máximo en las municipales de mayo ha recalcado.

Por su parte, Tellado ha asegurado que el PP está «tremendamente preparado» para las municipales. «Con más ganas que nunca de servir a España y ganar a la izquierda» frente a un «socialismo desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente» , ha concretado.

«Toda España se vestirá de azul», ha añadido. Lo ha hecho tras citar varias causas judiciales, con especial hincapié en la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por «malversación y tráfico de influencias».

Presentación este sábado

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta este sábado, día 18 de julio, a los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027.

El acto tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela y en el también intervendrá el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, así como el aspirante a la Alcaldía de Madrid y actual regidor, José Luis Martínez Almeida.

La cita arrancará a las 11,00 horas con la intervención de aspirantes a la cita municipal, entre ellos los siete candidatos gallegos: Borja Verea, por Santiago de Compostela; Elena Candia, por Lugo; Rafa Domínguez, por Pontevedra; Miguel Lorenzo, por A Coruña; Ana Méndez, por Ourense; José Manuel Rey Varela, por Ferrol, y Luisa Sánchez, por Vigo.

«Por Ferrol»

Por su parte el alcalde ferrolano ha sido muy escueto ante el anuncio de volver a encabezar la candidatura de los populares ferrolanos.

Ya en más de una ocasión había mostrado su decisión de volver a intentar continuar en el puesto con el fin de poder cumplir en los próximos cuatro años con su proyecto de un mejor Ferrol.

En redes sociales ha enviado un saludo y su decisión.

En el pasado mes de junio Rey Varela hizo un balance de sus tres primeros años al frente del gobierno, un periodo que definió por la «estabilidad», la capacidad de gestión y la puesta en marcha de los principales proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad, entre ellos la transformación urbana, la recuperación económica y la implantación de nuevas iniciativas industriales. Auguró una nueva etapa de crecimiento con la futura fábrica de coches eléctricos de MG.

Coincidiendo con el tercer aniversario de la toma de posesión del actual gobierno municipal, el regidor aseguró que Ferrol ha iniciado un «nuevo tiempo» tras años de lo que califica de inestabilidad política. Defiende que el municipio cuenta ahora con un proyecto de ciudad «a largo plazo», orientado a consolidar su liderazgo económico y social con horizonte en 2030.