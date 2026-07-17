Una gasolinera en Ferrol y dos en Santiago, las más baratas en la AP-9 en periodo vacacional

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio sobre las gasolineras más baratas en España en periodo vacacional. En el caso de Galicia, en la autopista AP-9, las estaciones más baratas son: el Alcampo de Ferrol, así como en las de Petroprix y Plenergy en Santiago de Compostela. El ahorro es de hasta un 16% en gasolina y hasta un 14% en diésel frente a las más caras.

Otras vías que discurren por Galicia entre las analizada son la A-6 y la A-52. La carretera de Madrid a Galicia tiene unos precios medios bastante superiores a la media. En esta ruta, las estaciones de servicio más económicas son las de Petroprix en Benavente (Zamora) y Carbugal en Sabón (A Coruña). Hay otras gasolineras interesantes, para ya en los extremos de la ruta, en este caso para repostar diésel: Fuel Xpres en Muxa de Arriba (Lugo), Plenergy en A Coruña y el Alcampo de Vigo. Repostar en estas gasolineras supone un ahorro de hasta un 14% en gasolina y un 12% en diésel frente a las más caras.

Antes del inicio de la A-8, la N-634 ofrece opciones interesantes en las estaciones de Car Oil y Valcarce, en A Coruña. En Lugo y Asturias apenas hay buenas alternativas. Y en Cantabria mejora un poco. Pero los mejores precios están ya casi en la frontera con Francia. .

OCU aclara que un ahorro del 16%, por ejemplo, supone pagar alrededor de 12 euros menos para llenar un depósito de 50 litros. Y que los ahorros a menudo pueden obtenerse también dentro de una misma ciudad.

Así, OCU invita a los conductores a usar su comparador de gasolineras para buscar las estaciones de servicio más baratas en su destino vacacional y situar las más baratas en la ruta que se vaya a tomar.