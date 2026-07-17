Un conductor se da a la fuga en Ferrol, fue perseguido por la Policía Local y termina detenido al salirse de la vía en Narón

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En la madrugada de este viernes un conductor se ha dado a la fuga en un control de la Policía Local de Ferrol. Tras ello, los agentes han perseguido a esta hombre que se ha salido de la vía con su furgoneta y ha terminado detenido.

Sobre este hombre había dos órdenes de búsqueda y detención para su ingreso en prisión, además de otras múltiples requisitorias judiciales. También carecía de permiso de conducir y dio positivo en cocaína.

Todo sucedió a las 4,00 horas de esta madrugada, cuando una patrulla de la Policía Local dio el alto a una furgoneta Renault Nissan que circulaba de forma errática por la carretera de Castela. El conductor hizo caso omiso a los requerimientos policiales y emprendió la huida.

Fueron movilizadas varias patrullas que iniciaron el seguimiento hasta la zona de Vilallonte, en la parroquia de Sedes, en Narón, donde el conductor perdió el control de la furgoneta y se salió de la vía antes de ser detenido.