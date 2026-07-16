El PSOE de Ferrol acusa al gobierno local de falta de transparencia y exige un mayor acceso a la información pública

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha reclamado este jueves al gobierno de José Manuel Rey Varela que refuerce la transparencia en la gestión municipal y garantice un acceso «efectivo, rápido e sen trabas» a la información pública tanto para la ciudadanía como para los medios de comunicación.

El concejal socialista Julián Reina trasladó esta petición durante la comisión de Participación, donde instó al ejecutivo local a abandonar lo que calificó como una «política de cartón pedra«, basada, según afirmó, en la imagen y carente de transparencia real.

Reina defendió que «a veciñanza de Ferrol ten o dereito fundamental a estar informada de como se xestiona o seu concello, e o deber dun goberno democrático é render contas e non poñer atrancos«.

Denuncian dificultades para acceder a la documentación

Durante su intervención, el edil socialista aseguró que tanto los grupos de la oposición como colectivos sociales y profesionales de la información encuentran dificultades para acceder a expedientes y documentos públicos de interés general.

Entre los ejemplos citados, señaló que el Concello sigue sin publicar los convenios suscritos con entidades sociales, culturales y otras administraciones públicas. A juicio del PSOE, resulta «incomprensible» que acuerdos que implican fondos públicos y afectan al desarrollo de la ciudad no estén sometidos al escrutinio ciudadano.

Críticas por la difusión de la información ambiental

El Grupo Municipal Socialista también cuestionó la gestión de la información ambiental vinculada a los eventos organizados en la ciudad. Según Julián Reina, el gobierno local publica de forma habitual estos informes una vez celebradas las actividades, lo que, en su opinión, impide que vecinos y colectivos puedan conocer su contenido con antelación.

El concejal concluyó asegurando que «publicar a información ambiental a touro pasado non serve para previr nin para informar; é unha burla á normativa de transparencia e un intento de cubrir o expediente sen dar marxe de reacción nin de coñecemento real aos veciños«, al tiempo que reclamó un cambio hacia una gestión municipal «aberta, transparente e participativa«.