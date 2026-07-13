La DGT intensifica los controles de alcohol y drogas en las carreteras gallegas

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil han puesto en marcha este lunes una campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante, que se desarrollará hasta el próximo domingo, 19 de julio, con un refuerzo de los controles en las carreteras gallegas, especialmente en las zonas de mayor afluencia turística y de ocio.

La presentación de la campaña tuvo lugar en la mañana de este lunes en el peaje de la autopista AP-9 de Vilar do Colo, en Fene (A Coruña) con la participación del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la jefa provincial de Tráfico de A Coruña y coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez Dobarro y el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Tomás Varela Turnes.

Abalde destacó que el consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los accidentes mortales de tráfico, al señalar que alrededor del 30 % de los siniestros con víctimas mortales registran la presencia de estas sustancias en los conductores.

Por ello, defendió la importancia de este tipo de campañas, que, además de su carácter preventivo y de control, buscan «sensibilizar e informar a la ciudadanía» sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. «La única tasa aceptable cuando se conduce es cero«, subrayó.

CIFRAS

El subdelegado recordó además que durante el pasado año se realizaron en torno a 15.000 pruebas de detección de drogas y que aproximadamente un dos por ciento de los controles de alcohol y otro dos por ciento de los de drogas arrojaron resultado positivo.

Asimismo, precisó que, aunque la campaña se desarrollará entre el lunes y el domingo, este tipo de controles se realizan de forma habitual a lo largo de todo el año.

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico incidió en que la presencia de alcohol y drogas constituye «un factor de riesgo de vital importancia», ya que reduce de forma significativa la capacidad del conductor para valorar las velocidades, interpretar correctamente la señalización o detectar la presencia de peatones y ciclistas.

Gómez Dobarro hizo además un llamamiento a los ayuntamientos gallegos que disponen de Policía Local para que se sumen a la campaña mediante la realización de controles en las zonas urbanas, especialmente en áreas de ocio, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. «La tasa más segura es cero«, recalcó.

AUMENTO DE CONTROLES

El capitán Tomás Varela explicó que durante esta semana se incrementarán los controles preventivos de alcoholemia y drogas en cualquier carretera de la comunidad, con especial atención a aquellas zonas donde se prevé una mayor concentración de desplazamientos relacionados con actividades turísticas y de ocio.

No obstante, recordó que estos dispositivos forman parte del trabajo habitual de la agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil durante todo el año y persiguen concienciar a los conductores de que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción.

Asimismo, advirtió de que los conductores que den positivo podrán enfrentarse tanto a sanciones administrativas como a responsabilidades penales, en función de la tasa detectada y de si el consumo afecta a sus capacidades para conducir, supuesto en el que podría constituir un delito.