El internacional kuwaití Omar Alshatti realizará la pretemporada con O Parrulo Ferrol

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O Parrulo Ferrol continúa dando pasos en su apuesta por la internacionalización con la incorporación del internacional kuwaití Omar Alshatti, que realizará la pretemporada con el primer equipo bajo la supervisión del cuerpo técnico.

El jugador llegará a Ferrol para integrarse en la dinámica de trabajo del conjunto parrulo y afrontar un periodo de evaluación en el que el club analizará su adaptación al fútbol sala español y su rendimiento antes de decidir si prolonga su vinculación más allá de la preparación estival.

Un periodo de prueba para valorar su continuidad

Durante las próximas semanas, Omar Alshatti trabajará junto a la plantilla de O Parrulo Ferrol con el objetivo de conocer la metodología del club y adaptarse a la exigencia de la Liga Prime Futsal, nueva denominación de la Primera División.

Al término de la pretemporada, ambas partes estudiarán la posibilidad de ampliar su relación en función de las sensaciones deportivas y de la evolución mostrada por el jugador.

Un internacional kuwaití con perfil polivalente

Alshatti forma parte de la selección nacional de Kuwait y ha sido uno de los futbolistas que ha participado en el crecimiento experimentado por el fútbol sala del país en los últimos años.

Sobre la pista destaca por su polivalencia, ya que puede desempeñar diferentes funciones tácticas, además de aportar intensidad física, disciplina y capacidad de trabajo tanto en labores defensivas como ofensivas.

Su llegada supone además un hecho histórico, ya que se convertirá en el primer jugador kuwaití que afronta una experiencia de estas características en un club español.

Una alianza que va más allá del aspecto deportivo

Desde O Parrulo Ferrol destacan que esta incorporación es fruto de la estrecha relación creada con Kuwait y responde a una estrategia orientada a reforzar la dimensión internacional de la entidad.

El club considera que esta colaboración puede abrir nuevas oportunidades de intercambio deportivo, metodológico e institucional con un país en el que el fútbol sala continúa creciendo de manera significativa.

Asimismo, la entidad agradeció públicamente la colaboración del Al-Arabi Club, equipo de procedencia del jugador, así como el apoyo de la Federación de Fútbol de Kuwait (KFA), cuya implicación ha sido determinante para hacer posible esta experiencia.

Un ejemplo para la cantera de O Parrulo

La entidad ferrolana también quiso poner en valor el compromiso mostrado por Omar Alshatti al aceptar el reto de salir de su país para demostrar su nivel en una de las ligas más competitivas del mundo.

Desde el club consideran que su experiencia representa un ejemplo de esfuerzo, capacidad de adaptación y ambición para los niños y niñas de la Escuela de O Parrulo Ferrol, además de servir como puente entre el fútbol sala español y el kuwaití.

Con esta iniciativa, O Parrulo Ferrol reafirma su intención de seguir ampliando horizontes, fortalecer su proyección internacional y generar nuevas vías de colaboración que contribuyan al crecimiento deportivo e institucional del club.