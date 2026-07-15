Mejores sensaciones para el Club de Remo de Ares en la Liga Eusko Label

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Jorge Martínez

Los remeros dirigidos por Pendo disputaron el pasado fin de semana la cuarta y quinta jornada de la competición reina de traineras a nivel nacional. Los de Ares fueron undécimos en Castro Urdiales y novenos en Orio, consiguiendo recortar un buen número de puntos a los rivales que lo preceden en la lucha por evitar el descenso, tras un inicio de temporada complejo.

Una regata muy complicada en Castro Urdiales

En la jornada del sábado se disputó la XIV Bandera Caixabank en tierras cántabras. Con un mar muy bravo y exigente para los remeros, la emoción, la polémica y las dificultades físicas fueron protagonistas en la regata. Ares realizó una buen trabajo en la primera tanda, con un mano a mano con Lekitarra. Posteriormente, tuvo que corregir su rumbo por orden de los árbitros, lo que le complicó las cosas, viendo cómo era superada por Santurzi, ocupando finalmente el tercer lugar de su tanta por delante de Chapela. Los de Pendo fueron undécimos en una regata de Castro Urdiales en la que venció Bermeo-Urdaibai.

La mejor regata hasta el momento tuvo lugar en Orio.

Visitaron el domingo los aresanos las tierras amigas de Orio en el País Vasco para intentar sacarse la espina del día anterior y conseguir unos puntos muy necesarios en la clasificación general. Vaya si lo hicieron; los de Pendo libraron un mano a mano en su tanda con Lekitarra, quien finalmente llegó en primer lugar. Los artesanos mantuvieron la segunda posición de la tanda, superando con comodidad a sus rivales directos, Santurzi y Chapela. Además, los de Ares fueron capaces de realizar un mejor tiempo que San Juan, quien remó en la segunda tanda, por lo que finalmente el Club de Remo de Ares finalizó noveno en la XXXVI Bandera de Orio.

La Liga Eusko Label de la ACT llega este fin de semana a Galicia

Las aguas de Chapela en Redondela el sábado y las de Bue el domingo acogerán la sexta y séptima jornada, respectivamente, de la competición reina del remo nacional. El Club de Remo de Ares intentará aprovechar, al igual que Chapela, el no tener que viajar al País Vasco, siendo los remeros de Euskadi los que tienen que venir a Galicia. Un verdadero alivio para unos deportistas que reman y dedican sus fines de semana veraniegos al club aresano por amor al arte. En lo que se refiere a la clasificación, los de Pendo buscarán recortar puntos con Chapela, que ocupa el puesto de play out de descenso, así como con Santurtzi, que es penúltima.