El 3×3 Hoops Eume supera los 50 equipos inscritos y bate récords antes de su segunda edición

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El 3×3 Hoops Eume ya puede presumir de haber batido su primer récord antes de comenzar la competición. A falta de un día para el cierre del plazo de inscripción, el torneo ha superado los 50 equipos inscritos, una cifra que mejora ampliamente la participación registrada en su primera edición y que lo sitúa entre las citas de baloncesto 3×3 con mayor seguimiento del verano en Galicia.

El campeonato se celebrará del 17 al 19 de julio en Pontedeume y reunirá a jugadores y jugadoras de todas las edades en un fin de semana en el que el baloncesto volverá a ser el gran protagonista.

Un crecimiento que supera todas las expectativas

La evolución del torneo ha sido notable en apenas un año. Si en la primera edición participaron algo más de 30 equipos, en esta ocasión la cifra ya ha rebasado el medio centenar cuando todavía no se ha cerrado el periodo de inscripción.

Desde la organización reconocen que la respuesta ha superado todas las previsiones. Uno de los responsables del evento, Isma Fernández, asegura que alcanzar estos números «es una completa locura» y considera que son el reflejo del trabajo realizado para ofrecer una experiencia de calidad a los participantes.

Tres días de baloncesto para todas las edades

El 3×3 Hoops Eume reunirá en Pontedeume a equipos desde las categorías de formación hasta sénior, con competiciones tanto masculinas como femeninas.

Durante tres jornadas, el torneo combinará la actividad deportiva con una amplia programación paralela para convertir el municipio eumés en uno de los principales puntos de encuentro del baloncesto gallego durante el verano.

Más colaboradores y mejores premios

La organización también ha querido destacar el respaldo recibido por parte de empresas y colaboradores, cuyo apoyo ha permitido reforzar la segunda edición del torneo.

Entre los principales patrocinadores figuran Refix, OB Rendimiento, Chavs Clothing, EZEN, Error Ferrol y Pulpería Os Cen Pasos, además de numerosos colaboradores locales y provinciales.

Desde Hoops 3×3 explican que estas aportaciones se han destinado a mejorar la experiencia de los participantes y a incrementar los premios para campeones y subcampeones de las distintas categorías.

Cuenta atrás para el cierre de inscripciones

El torneo mantiene abierto el plazo de inscripción hasta este martes 14 de julio a las 20:00 horas, siempre que queden plazas disponibles en las diferentes categorías.

Con cifras de participación récord y un programa que combinará baloncesto, música, concursos, sorteos, cantina y actividades para todos los públicos, el 3×3 Hoops Eume afronta su segunda edición con el objetivo de consolidarse como una de las grandes citas estivales del baloncesto gallego.