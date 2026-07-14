El Racing comenzará la pretemporada en La Gándara ante el retraso en su Ciudad Deportiva

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M.V.El club racinguista informó en un comunicado oficial de la situación de su Ciudad Deportiva de Mandiá, algo que no suele ser muy habitual. En esa información, desde el Racing se incidió en que el campo principal aún está en su última fase de construcción, por lo que el equipo de Javi Vázquez comenzará este jueves la pretemporada en el campo de La Gándara, una vez realizadas las pruebas médicas en la jornada del miércoles.

El campo que se esperaba para este mes de julio tendrá que seguir esperando.

En sus últimas y recientes comparecencias públicas, el presidente del Racing, Manuel Ansede, mostraba su confianza en que el campo principal de la Ciudad Deportiva estuviese listo «para comenzar la pretemporada en el mes de julio». En el día de hoy, la entidad racinguista informaba que las obras van con retraso, debido, entre otros muchos aspectos, a las lluvias del invierno. Actualmente, el campo donde debería entrenar la primera plantilla está finalizando su etapa de drenaje; el siguiente paso será extender la arena sobre la que irán los tepes. Recalcan desde la entidad de A Malata que conseguir un correcto constituye una de las fases más delicadas del proceso, ya que requiere unas condiciones óptimas de humedad, de temperatura y especialmente de riego. Sobre este último aspecto, el del riego, el club tiene prevista la excavación de un pozo en la instalación, ante las dificultades que se están encontrando para el aporte hídrico de cara a poder realizar el futuro mantenimiento del terreno de juego.

Queda, por lo tanto, mucho trabajo para que el nuevo campo esté disponible, como extender la tierra vegetal, nivelarla y compactarla antes de proceder a la colocación del césped, diseñado específicamente para la práctica del fútbol. Una vez que la alfombra racinguista, se tendrá que llevar a cabo el cosido con fibras de césped artificial que conviertan el terreno de juego en un sistema híbrido. Esos trabajos se completarán en una semana, ya que se llevarán a cabo de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día.

Un trabajo mano a mano entre Prace y Calfensa

La empresa Prace ha ejecutado la red de pluviales y saneamiento, las canalizaciones eléctricas y el alumbrado, además del cierre perimetral de la futura Ciudad Deportiva racinguista y el aparcamiento situado junto al acceso principal. Por su parte, Calfensa es quien se ocupa de todo el trabajo relacionado con el césped de los campos previstos. Unos campos que se están demorando demasiado en el tiempo, pero que esperemos que estén más pronto que tarde a disposición del racinguismo, o al menos que queden bien.

También esperamos que desde el club sean serios y concisos en los plazos dados, para que no haya desilusiones ni sorpresas entre sus aficionados. Por el momento, lo que indican desde el club es que el primer campo que iba a estar listo en julio estará «muy pronto» disponible. A partir de ahí, cada uno que haga sus propios cálculos y especulaciones precisas…