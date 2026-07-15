O prazo de inscrición está aberto ata o venres 17 e o campionato terá lugar do 23 ao 26 de xullo.
Ata o 17 de xullo está aberto o prazo de inscrición para a quinta edición do 3×3 Cedeira Basket, o campionato de triples e habilidades que se desenvolverá do 23 ao 26 de xullo organizado polo Cedeira Basket Club coa colaboración do Concello de Cedeira.
Haberá catro categorías: mini (con dúas subcategorías máis), infantil, sénior e veteranos, que competirán ao longo dos devanditos días na praza Floreal nas modalidades masculina, feminina e mixta.
Ademais da parte deportiva, o 3×3 Cedeira Basket contará con música en directo, o venres 24 con DJ Wizard, o sábado 25 cunha sesión vermú e verbena co grupo Pechabares e o domingo 26 con Los Limones amenizando a actuación do mediodía. O sábado e domingo organízase ademais un xantar de confraternidade, con churrasco o día 25 e paella o 26.
As personas que queiran participar poden enviar as súas solicitudes ao correo electrónico cedeirabasket@gmail.com.