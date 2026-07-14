Agenda para este miércoles, día 15 de julio en la zona norte. Fiestas del Carmen

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LA FRASE DEL MIÉRCOLES-«No se puede gobernar con miedo, pero se puede usar el miedo para gobernar.» – (Vladimir Putin)

–-Quedan 169 días para finalizar el año.

–Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Rosalía, Julia, Justa, Buenaventura y Felipe

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 15 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles 15 de julio de 2026, Ferrol presentará un cielo mayormente cubierto con intervalos nubosos y una probabilidad del 20% al 40% de lloviznas o chubascos débiles, principalmente durante la mañana y las últimas horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 17°C y una máxima de 23°C. El viento soplará del noroeste o norte de forma moderada, con velocidades medias de 14 km/h y rachas que alcanzarán los 22 a 34 km/h de cara a la noche.



Estado de la Mar en la zona de Ferrol

Las condiciones marítimas detalladas para el miércoles 15 de julio de 2026 reflejan una jornada de relativa tranquilidad en las aguas costeras:

Tipo de mar: Se espera mar marejadilla en el interior de la zona portuaria y áreas protegidas.



Oleaje: Predominará un oleaje moderado en playas abiertas (como Playa de Doniños), con una altura significativa de la ola de solo 0,3 a 0,5 metros proviniendo del Norte.



Viento en el mar: Soplará viento flojo del noroeste (fuerza 1 a 2) por la tarde, aumentando las rachas hasta los 17 nudos en horas nocturnas.



Temperatura del agua: Se situará en torno a los 20°C.



Mareas y Corrientes: El Coeficiente de Mareas en Ferrol será muy alto, alcanzando valores de 94 a 95, lo que se traducirá en mareas vivas de gran amplitud y corrientes notablemente marcadas

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy Narón, al lado del centro médico. De 9,30 a 15,30 h. y de 15,30 a 21,00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1826)- Nació en Ferrol Francisco de Paula Madrazo Tegedor. Cruz Laureada de primera clase.

(1885)- Falleció en Padrón Rosalía Castro de Murguía, de soltera, Rosalía de Castro, nacida en Santiago de Compostela el 24 de febrero de 1837 . Fue una escritora y poeta gallega.

(1983)-1983 – Entra en vigor a primeira lei de normalización lingüística da comunidade autónoma de Galicia.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el alcalde de Galati (Romanía), Ionuț-Florin Pucheanu, firman un acuerdo de cooperación bilateral para promover proyectos de desenvolvimiento económico y social. (Salón de recepciones.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste al oficio religioso y a la procesión de la Virgen del Carmen. (Iglesia de San Francisco).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,30 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará las actuaciones de protección dw la biodiversidad realizadas en la playa de Doniños.

10,30 h.- La ​directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, se reunirá con representantes de la Rede de Centros Integrados de FP. En el Centro Integrado de FP Ferrolterra (avenida Ramón y Cajal, s/n).

LA DIPUTACIÓN EN LA ZONA NORTE

As Pontes

11.00 h. El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, supervisan el final de las obras de la nueva estación naútica del lago de As Pontes.

PROCESIONES DEL CARMEN EN FERROL

Dos serán las procesiones en honor a la Virgen del Carmen en Ferrol, serán los días 15 y 16 de este mes de julio en las que colaboran la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la Diócesis, la Armada, la Autoridad Portuaria y la Cofradía de Pescadores.

Hoy, día 15, la imagen saldrá en procesión de la iglesia castrense de San Francisco.A las 19.00 horas, celebración de una eucaristía y seguidamente procesión, con acompañamiento musical de la AM Acotaga recorriendo la glorieta de Alfredo Martín y la calle Emilio Antón. Allí frente al Campo de San Roque, se detendrá para que las religiosas de las Esclavas del Santísimo Sacramento le dediquen una canción a la Virgen.

Seguirá el desfile procesional por Espartero, para dirigirse después al Arsenal por Merced, Benito Vicetto, San Francisco y Espíritu Santo, entrando al recinto por la Puerta del Parque. Ya en el interior del recinto militar se realizará la tradicional ofrenda, finalizando la procesión permaneciendo la imagen de la Virgen del Carmen en el interior de la Sala de Armas el antiguo Cuartel de Instrucción hasta el día siguiente.

El jueves, día 16, a las 12.30 horas la imagen presidirá en el Arsenal los actos de la Armada en honor a su patrona y, por la tarde, a las 19.00 horas saldrá de nuevo de las instalaciones para celebrarse la procesión marítima por la ría, organizada por la Autoridad Portuaria.

Al finalizar el recorrido, el cortejo se dirigirá a la iglesia parroquial del Socorro, donde se retirará, como viene siendo habitual, con el canto de la «Salve Marinera» a cargo de la rondalla Añoranzas.

EN LO CULTURAL

En Cariño

Este miércoles 15 de julio, se presentará el cartel y la programación de la XLVIII edición de la Muestra de Teatro Galego del Ayuntamiento de Cariño. El acto tendrá lugar en el exterior de la Casa del Ayuntamiento, a las 12.00 horas. En la presentación intervendrán la alcaldesa de Cariño, Ana María López; el concejal de Cultura, Andrés Balado; el concejal de Urbanismo, Alberto Balado; la diputada Cristina García Rey en representación de la Diputación de A Coruña; Erika Pereiro, socia de Culturactiva S. Coop. en representación de Piscore, ganadora del Premio del Público Infantil en la última edición de la Muestra; y también representantes de Teatro Ghazafelhos. El acto servirá para dar a conocer la programación, las compañías participantes y las distintas novedades de la edición de 2026, con la que Cariño volverá a ser el epicentro de las artes escénicas gallegas.

FIESTAS DEL CARMEN Y SANTA MARIÑA

En Ferrol

—Un año más se celebran las fiestas de Santa Mariña do Vilar. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán participar en los actos religiosos, que se llevarán a cabo en horario de costumbre, y disfrutar con las actuaciones musicales.

Miércoles 15 de Julio: gran verbena con un DJ y la orquestra Cinema.

Jueves 16, El Combo Dominicano y DJ Ayram animarán la jornada.

Viernes 17, DJ Federato y la orquesta Panamá Band amenizarán la fiesta.

Sábado 18, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Pasión. En esta jornada se celebrará el Festival Erase Una Vez que contará con los DJ´s Gor, Juanky y Franh. También estará animando la fiesta de nuevo el grupo Pasión.

Domingo 19, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Jaque y el Dj Marcos Magán. Contaremos este día con pulpeiro y fiesta de la espuma para los más pequeños de la casa.

En Ares

El jueves 16 de Julio la parroquia de Redes celebrará la festividad en honor a la Virgen del Carmen. A las 8.00 horas tendrán lugar las tradicionales 21 bombas de palenque, dando paso, a las 9.00 horas, al pasacalles a cargo de la banda de gaitas Retrincos.

A las 14.00 horas el grupo Jaque amenizará la sesión vermú.

A las 19.00 horas dará inicio la misa solemne y las 20.00 horas la procesión marítima con cantos a la virgen a cargo de la Rondalla Trovadores de Ares y la Asociación Cultural y Musical Virgen de la Amargura.

A las 21.00 horas tendrán lugar las actuaciones de Quentada, Mekánica Rolling Band y grupo Jaque.

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para esta semana serán los siguientes:

Miércoles 15, a las 20:30 horas As Noites do Carme – IV Festival de Acordeóns Vila das Pontes con Acordeonistas da Mariña y Grupo de Acordeóns da E.M. das Pontes.

Jueves 16, a las 20:30 horas As Noites do Carme con Escola Municipal de Baile Moderno das Pontes.

Viernes 17, a las 20.30 horas pregón y a las 22.00 horas concierto de Duncan Dhu 40 Aniversario con Mikel Erentxun. A las 23.30 horas verbena con orquesta Panorama.

Sábado 18, a las 11:30 horas pasacalles, a las 12:00 horas concierto de la Banda de Música das Pontes. A las 14:00 horas sesión vermú con La Mecánica.

A las 20:00 horas novena y misa do Carme y a las 21:30 horas procesión nocturna con Banda de Música das Pontes y Banda de Gaitas Escola Municipal das Pontes, con parada en la Praza do Hospital para actuación de la Coral y espectáculo piromusical.

A las 23:00 horas verbena con La Misión y Los Players.

Domingo 19, a las 12: 00 horas eucaristía cantada por Agrupación Coral As Pontes. A continuación, procesión de subida de la Santa con Banda de Música C.R. das Pontes y grupo Canavella, y ofrenda floral. A las 14.00 horas sesión vermú con grupo Antha.

A las 22:30 horas verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites.

En Cariño

Miércoles 15 de Julio, comienza la festividad en honor a Virxe do Carme en Cariño a las 12.00 horas con el disparo de bombas de palenque. A las 19.00 horas tendrá lugar el concierto de la Rondalla de Cariño en la Praza da Mariña y a las 20.00 horas se procederá al traslado de la imagen de la Virgen a las instalaciones portuarias acompañada por la Banda de Gaitas do Ortegal, Danza de Arcos, Banda de Gaitas San Xiao do Trebo y Batería de Cariño, y con la actuación de la Coral Polifónica de Cariño en su parada en la cofradía. A continuación, santa misa en la zona portuaria con el Coro de Espasante.

Por la noche, a partir de las 23.00 horas, dará comienzo la verbena amenizada por el grupo Mar D´Arousa y disco móvil Impacto.

Jueves 16, comenzará el día a las 09.30 horas con el pasacalles a cargo del Cuarteto de Gaitas y Danzas de Arcos da Cofradía de Pescadores de Cariño. A las 10.15 horas tendrá lugar la recepción de autoridades y a las 10.30 horas se celebrará la santa misa. A las 11.30 horas se iniciará la procesión marítima y a las 13.30 horas se trasladará la imagen de la Virgen al templo parroquial con la banda ACM Sementeira, Banda de Gaitas do Ortegal y actuación de la Danza de Arcos y cuarteto de Baile San Xiao do Trebo.

A las 19.30 horas en la Praza Roxa habrá pinchos y tardeo amenizado por La Hora Bruja.

En Cedeira

Fiesta en honor a Nosa Señora do Carme que tendrá lugar en la parroquia de Régoa. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Sábado 18 de Julio, comienzan las fiestas a las 13.45 horas con la misa solemne seguida de procesión acompañada del grupo Os Montoxos. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo Antha.

A las 22.00 horas el citado grupo Antha pondrá música a la verbena. El fin de fiesta correrá a cargo de Brunokavi DJ.

Domingo 19, el día de fiesta dará inicio con la celebración de la misa solemne a las 13.45 horas, seguida de la procesión. Acto seguido se celebrará la sesión vermú larga que estará amenizada por el Dúo Veneguay.

En Fene

Fiestas en honor a la Virxe do Carme y Santa Mariña que se celebrarán los días 18 y 19 de Julio en la parroquia de Sillobre.

Viernes 17, a las 16.00 horas un grupo de gaiteiros hará el recorrido por toda la parroquia.

Sábado 18, a las 9.30 horas, recorrido por toda la parroquia de los grupos de gaiteiros. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa Mariña con posterior procesión, que irá acompañada de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Montreal.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo Son II y el grupo Montreal.

Domingo 19, la última jornada festiva se iniciará a las 13.00 horas con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, seguida de procesión. Posteriormente tendrá lugar la sesión vermú amenizada por el grupo Tania Veiras y Los Cumbia Pop, que también amenizarán la verbena con el dúo Dilema.

En Pontedeume

Los vecinos del municipio de Pontedeume honrarán en la jornada del jueves 16 Julio a la Virxe do Carme, patrona de los marineros. Los actos comenzarán a las 17.30 horas con la salida desde la antigua Casa do Mar, seguida de procesión hasta la lonja y baile de la Danza de Arcos a cargo de la AFC Orballo. A continuación, tendrá lugar la misa solemne y la tradicional procesión marítima.

En Valdoviño

Valdoviño se prepara para celebrar sus Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen.

Los festejos darán comienzo el sábado 18 de Julio con el recorrido de gaiteiros. A las 12.00 horas dará inicio la procesión de la Santa por la playa, seguida de misa cantada por el coro Diapasón. A continuación, tirada de fuegos de artificio y sesión vermú con el dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena con D´Vicio y DJ Chocolate.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de tirada de fuegos y sesión vermú larga con el grupo Pasión.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.