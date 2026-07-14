Neda anticipa a celebración do Día nacional de Galicia co espectáculo “Tradicorda con danza” do grupo As Pias

O Concello de Neda anticipa neste 2026 a celebración do Día nacional de Galicia. E faino ao son da música folk de As Pias. Esta formación emerxente de Ferrolterra trae á vila o xoves 23 de xullo o espectáculo “Tradicorda con danza”.
O grupo, cuxo repertorio incorpora versións de pezas tradicionais galegas e de cancioneiros, ademais de composicións propias, actuará na rúa Real de Neda -nas inmediacións da Torre do reloxo- a partir das 21:00 horas.
No espectáculo, o quinteto, creado co obxectivo de reivindicar a corda na musica tradicional e dignificar a música galega e en galego, botará man de instrumentos de corda como a guitarra galega e os violíns, instrumentos de vento como a requinta, o pito pastoril e a gaita e , por suposto, da voz. De feito, presentan pezas tradicionais cantadas tomadas dos repertorios galego e portugués.
As Pias, que se define como “unha mestura de músicas de formación clásica e da escola tradicional” estará desta volta acompañado en escena por unha parella de baile. O conxunto chegará a Neda co apoio da Rede Cultural da Deputación da Coruña.