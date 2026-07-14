Ferrol ofrecerá cinco espectáculos en el Teatro Jofre gracias al convenio entre el Concello y Agadic

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El Concello de Ferrol y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) volverán a colaborar para acercar a la ciudad una nueva programación de artes escénicas dentro de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. La junta de gobierno local aprobó este martes el convenio que permitirá representar cinco espectáculos en el Teatro Jofre durante el segundo semestre de 2026.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que «grazas a este convenio de colaboración poderemos gozar de cinco espectáculos subvencionados pola Agadic«. La programación arrancará el 5 de septiembre con ‘Crónica do rei pasmado’, de Contraproducións S.L..

Posteriormente llegará ‘Nortear’, de Columna Balteira, el 24 de octubre; ‘A Metamorfose’, de Sarabela Teatro, el 31 de octubre; ‘Núa’, de Cali Danza, el 28 de noviembre; y ‘Serie Clopen’, de Pistacatro Produtora de Soños S.L., el 4 de diciembre.

Una inversión de casi 35.000 euros

El coste total de esta programación asciende a 34.739 euros, de los que Agadic aportará 10.003,82 euros, mientras que el Concello de Ferrol asumirá los 24.735,18 euros restantes.

En virtud del convenio, el Concello se encargará de contratar los espectáculos, asumir los gastos derivados de su organización y gestión, así como de la venta de entradas, que se realizará de acuerdo con la normativa de funcionamiento de la Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Por su parte, Agadic será la responsable de coordinar y prestar apoyo técnico a la programación, además de colaborar en su promoción y difusión y gestionar la plataforma galescena.gal, utilizada por las compañías y las entidades programadoras para organizar cada temporada escénica.