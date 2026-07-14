Equiocio Ferrol explorará la conexión entre naturaleza y pintura de la mano de Arte BCen

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Equiocio Ferrol se transformará en una galería de arte al aire libre. Una iniciativa de nuevo cuño, destinada a enriquecer el aspecto culturaldel certamen, que se desarrollará en el campo de As Cabazas, en Covas del 6 al 9 de agosto. Arte BCen, con su pintura enraizada en la naturaleza y los sueños, será pieza clave en esta apuesta.

Blanca Cenalmor, artista ferrolana, afincada en Lugo, vuelve a su lugar de origen para compartir con vecinos y visitantes retazos de su obra pictórica, claramente inspirada en el medio natural y en lo onírico. Y es que tal y como señala la autora “mi pintura es la fusión entre mis sueños y estados de meditación”.

Así, la colección de Arte BCen que tendrá ocasión de descubrir quien se acerque a Equiocio Ferrol hará un guiño a los grandes protagonistas del certamen, los caballos.No obstante, habrá lienzos con más animales a los cuales la artista se siente profundamente unida, y no faltarán obras en las que las “canalizaciones” que la artista recibe en sueños y meditaciones estarán bien presentes.

Además, cada lienzo irá acompañado de una nota inspiradora, buscando la reflexión interior, la calma y la conexión con la naturaleza, objetivo último que persigue la autora con sus pinturas llenas de color y de efectos fluorescentes, que se podrán percibir cuando caiga la noche en As Cabazas.

Además, durante el evento se podrá disfrutar de una experiencia única: observarçcómo la artista pintar en directo, junto con su amigo músico David Karro, quien amenizará el momento con música sanadora que facilita estados meditativos, de calma y conexión, un momento único que promete fusionar la belleza del arte con lacapacidad transformadora de la música. Se trata de un adelanto de su proyecto “Lienzos Sonoros”, encuentro entre el arte y la música que convierte el silencio en conexión.

La figura de Blanca Cenalmor será además fundamental en la potenciación de otras propuestas del certamen destinadas a mejorar el bienestar físico y emocional, como pueden ser las orgonitas y la sonoterapia.

Así, en esta edición, la artista ofrecerá entrevistas y coloquios para acercar al público al mundo de las orgonitas de alta potencia, una nueva tecnología artesanal y exclusiva, creada por su amigo Miguel de “Espíritu del Bosque Asturias”, para favorecer la depuración y transmutación de la energía, lo que beneficia enormemente al organismo y favorece estados de vibración elevada creando así defensas naturales, mejora del sistema inmunológico, reducción natural del estrés y actúa como un potente escudo frente a los efectos mejorables de la 5G, radiaciones electromagnéticas etc.

A su vez, Blanca Cenalmor ofrecerá en el certamen, junto a sus compañeras de formación en Sonoterapia, masajes de vibración y sonido, meditaciones guiadas y experiencias grupales con instrumentos ancestrales para favorecer y acercar a los visitantes a esta herramienta de conexión y relajación profunda.

Su arte toca todos los puntos para acercar a las personas a estados de relajación, calma y conexión interior.

Equiocio Ferrol contará este año como principales patrocinadores con la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación de A Coruña, Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Colaboran además la Universidade da Coruña, Deporte Galego, Sogama, JRilo, la Federación Hípica Gallega, la Comunidade de montes veciñais en man común Covas- Esmelle, Espacio Návitas o Arte BCen.