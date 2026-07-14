Equiocio Ferrol explorará la conexión entre naturaleza y pintura de la mano de Arte BCen

14 julio, 2026 Dejar un comentario 38 Vistas

Equiocio Ferrol se transformará en una galería de arte al aire libre. Una iniciativa de nuevo cuño, destinada a enriquecer el aspecto culturaldel certamen, que se desarrollará en el campo de As Cabazas, en Covas del 6 al 9 de agosto. Arte BCen, con su pintura enraizada en la naturaleza y los sueños, será pieza clave en esta apuesta.

Blanca Cenalmor, artista ferrolana, afincada en Lugo, vuelve a su lugar de origen para compartir con vecinos y visitantes retazos de su obra pictórica, claramente inspirada en el medio natural y en lo onírico. Y es que tal y como señala la autora “mi pintura es la fusión entre mis sueños y estados de meditación”.

Así, la colección de Arte BCen que tendrá ocasión de descubrir quien se acerque a Equiocio Ferrol hará un guiño a los grandes protagonistas del certamen, los caballos.No obstante, habrá lienzos con más animales a los cuales la artista se siente profundamente unida, y no faltarán obras en las que las “canalizaciones” que la artista recibe en sueños y meditaciones estarán bien presentes.

Además, cada lienzo irá acompañado de una nota inspiradora, buscando la reflexión interior, la calma y la conexión con la naturaleza, objetivo último que persigue la autora con sus pinturas llenas de color y de efectos fluorescentes, que se podrán percibir cuando caiga la noche en As Cabazas.

Además, durante el evento se podrá disfrutar de una experiencia única: observarçcómo la artista pintar en directo, junto con su amigo músico David Karro, quien amenizará el momento con música sanadora que facilita estados meditativos, de calma y conexión, un momento único que promete fusionar la belleza del arte con lacapacidad transformadora de la música. Se trata de un adelanto de su proyecto “Lienzos Sonoros”, encuentro entre el arte y la música que convierte el silencio en conexión.

La figura de Blanca Cenalmor será además fundamental en la potenciación de otras propuestas del certamen destinadas a mejorar el bienestar físico y emocional, como pueden ser las orgonitas y la sonoterapia.

Así, en esta edición, la artista ofrecerá entrevistas y coloquios para acercar al público al mundo de las orgonitas de alta potencia, una nueva tecnología artesanal y exclusiva, creada por su amigo Miguel de “Espíritu del Bosque Asturias”, para favorecer la depuración y transmutación de la energía, lo que beneficia enormemente al organismo y favorece estados de vibración elevada creando así defensas naturales, mejora del sistema inmunológico, reducción natural del estrés y actúa como un potente escudo frente a los efectos mejorables de la 5G, radiaciones electromagnéticas etc.

A su vez, Blanca Cenalmor ofrecerá en el certamen, junto a sus compañeras de formación en Sonoterapia, masajes de vibración y sonido, meditaciones guiadas y experiencias grupales con instrumentos ancestrales para favorecer y acercar a los visitantes a esta herramienta de conexión y relajación profunda.

Su arte toca todos los puntos para acercar a las personas a estados de relajación, calma y conexión interior.

Equiocio Ferrol contará este año como principales patrocinadores con la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación de A Coruña, Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Colaboran además la Universidade da Coruña, Deporte Galego, Sogama, JRilo, la Federación Hípica Gallega, la Comunidade de montes veciñais en man común Covas- Esmelle, Espacio Návitas o Arte BCen.

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