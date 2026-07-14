O Campus de Verán do RC Celta volta a Ares ó campo de fútbol Prados Vellos

Nos vindeiros días, a rapazada poderá mellorar as súas habilidades futbolísticas co equipo de adestradores do club olívico, sempre en horario matutino.
O Campus de Verán do Real Club Celta de Vigo regresa a Ares un ano máis para contribuír á oferta lúdico-deportiva estival. Até o 17 de xullo, no campo municipal de fútbol Prados Vellos impulsaranse sesións de adestramentos dirixidas polo persoal do equipo olívico, para que os rapaces e rapazas poidan mellorar na súa práctica deportiva.
O evento, que se coordina entre o Concello, o Celta, a Federación Galega de Fútbol en Ferrol e o Numancia de Ares, constata a súa fonda tradición no municipio e continúa a ser unha boa oportunidade para entrar en contacto coas metodoloxías do club de Vigo.
Así, nos próximos días a rapazada de entre 5 a 16 anos mellorará as súas habilidades técnicas e tácticas, mais sen esquecerse de desfrutar do fútbol e traballar valores como o compañeirismo, o traballo en equipo e o respecto ao outro.
Serán cinco días de trasfega en Prados Vellos, onde tamén haberá a posibilidade de optar ao Premio AFOUTEZA: un adestramento coa canteira do RC Celta.