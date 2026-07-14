Ferrol celebra The Burger Cup, una oportunidad única para disfrutar de las hamburguesas más virales

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La Plaza de Armas de Ferrol acogerá del 15 al 19 de julio una nueva parada de The Burger Cup, el campeonato gastronómico que reúne algunas de las hamburgueserías más virales del momento en un evento con entrada gratuita que combina gastronomía, música y ocio al aire libre.

Ferrol se prepara para recibir del 15 al 19 de julio The Burger Cup, el campeonato itinerante de hamburguesas que reúne algunas de las hamburgueserías más virales del momento. El evento se celebrará en la Plaza de Armas y contará con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos. Durante diez días, locales y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks.

«Ferrol vive el verano con una energía especial, llenando sus calles de actividad, cultura y propuestas para disfrutar en compañía. Creemos que The Burger Cup llega en el momento perfecto para sumarse a ese ambiente, reuniendo durante varios días a algunas de las mejores hamburgueserías del país en una experiencia gastronómica y de ocio pensada para todos los públicos, con música en directo y un ambiente

único», explica Javier Bravo, promotor de The Burger Cup.

Además, el evento contará con música en directo y sesiones continuas de DJs; actividades para toda la familia; sorteos y sorpresas para los asistentes; zona pet friendly y foodtrucks con propuestas gastronómicas de distintos rincones de España. Los horarios del evento serán: de miércoles y jueves, de 19:00 a 00:00 horas; viernes de 19:00 a 01:00 horas; y domingo de 12:00 a 01:00 horas.

Las burgers más virales del momento se dan cita en Ferrol

La edición 2026 de The Burger Cup en Ferol será la de las burgers más virales de las redes sociales, una propuesta en la que el olor a parrilla se mezcla con música, foodtrucks y mucha locura, en un entorno pensado para vivir una experiencia gastronómica y de ocio diferente. Entre las hamburgueserías participantes estarán Champineta, Hunter Smash, Smash Ganic, Lame, Gosso, Burger’s Mafia, Vulcano Grill, Burger Lab y Capitano Burger. Y en la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán degustar estas innovadoras propuestas y votar por su favorita mediante un código QR facilitado tras cada consumición. El evento culminará con una espectacular entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público. Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades paralelas como un showcooking infantil previsto para el sábado 18 de julio a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños y con inscripción previa a través de redes sociales.

The Burger Cup cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol como patrocinador institucional del evento, así como con la colaboración de Amstel, Coca Cola y Just Eat.