‘A mi padre Pío Gómez Fernández’ (María Gómez Carballal)

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A mi padre Pío Gómez Fernández.-«Mi padre Pío nació en Ferrol un 5 de enero de 1927, la víspera de la Epifanía del Señor, los Reyes Magos lo trajeron de Oriente como el mejor regalo para su familia».

«Creció en una ciudad bañada por una ría flanqueada por dos castillos y con una historia donde los ferrolanos derrotaron a los ingleses en la batalla de Brión; con la brisa y la historia del mar Atlántico creció Pio interesado por la historia de marinos y almirantes».

«Fue un hombre apasionado por la lectura desde su más tierna infancia, donde en su mesilla de noche tenía siempre a Julio Verne, un capitán de 15 años, que leyó a una edad muy temprana con tan sólo 8 años y se quedó prendado por los libros de aventuras, los hermanos Karamázov de Fior Dostoievski le invitaban a recorrer Rusia que visitaría años más tarde por un viaje en el transiberiano;»

«Además de viajero fue un gran esquiador y montañero que tuvimos la suerte de poder viajar pues nos llevaba a sitios inolvidables donde la nieve y la montaña eran compañeras de viaje, su gran curiosidad y amor a la vida que vivió con intensidad le llevó a ciudades mágicas que quedaron reflejados en las fotografías que tengo entre mis manos y películas de super 8 que guardan en su memoria, los recuerdos de los viajes que hicimos a lugares de fábula, y aquellas tardes de domingo frente a la pantalla de cine donde nosotros éramos los protagonistas una familia numerosa, pues soy la quinta de 8 hermanos».

«Su vida transcurrió en Ferrol su ciudad natal al lado de mi madre Conchita Carballal madrileña de nacimiento y que unió su alma a la de mi padre y a Galicia apasionada por la pintura y la poesía también por la literatura francesa , el francés idioma que le acompañó siempre a lo largo de su vida desde el colegio de monjas parisinas de San Luis de los franceses en los años 40 en Madrid hasta hoy que sigue leyendo en francés a Marcel Proust en su busca del tiempo perdido».

«Mi padre de profesión óptico optometrista, regentó la Óptica Montalbo, legado de su padre, mi abuelo Pio Gómez López, que formó parte de la primera generación de ópticos de España, durante décadas Montalbo fue una óptica familiar pues el alma de la tienda eran mis hermanos al lado de mi padre, había sido fundada en el año 1869 en la calle Real de Ferrol, fue uno de los establecimientos comerciales más longevos de Galicia como tienda icónica entre los ferrolanos donde se podía encontrar el último instrumento que hubiese fabricado el mejor lutier, fue un referente en el cuidado visual con taller de óptica dónde mi hermano Eduardo hacía los cristales de las gafas con esmero;»

«La fotografía y los instrumentos hicieron emblemática a la tienda. Años más tarde también hubo escuela de música, con Eva la profesora que con su maestría nos trasladaba a Salzburgo a conocer a Mozart y a los castillos de la Alsalcia donde aprendimos la novena sinfonía de Beethoven».

«Me invade la nostalgia recordando la tienda legendaria y su música , me parece oir todavía a través de sus paredes la música que nos acompañó siempre y el himno a la alegría impregnando la estancia».

«Mi padre eligió el camino de la lealtad , y la verdad en su longeva vida y una larga singladura al lado de mi madre con la que compartió su vida durante 71 años de fidelidad y agradecimiento a la vida por alcanzar los 100 años rodeado de su familia numerosa y esperando como dice siempre bromeando que San Pedro le deje atravesar las puertas de cielo».