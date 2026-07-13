Gran brillantez en la Jura de Bandera en Ferrol de 366 marineros en la «Escaño»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

366 marineros (114 mujeres y 252 hombres) pertenecientes a las Escuelas de Especialidades de la Armada de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA), y de la “Antonio de Escaño” que están realizando la fase de Formación del Primer Ciclo de 2026 , han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este lunes, día 13 de julio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la explanada de instrucción de la «Escaño», presidida por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, al que acompañaba el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra.

El recinto de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que estuvieron presentes unos dos mil familiares de los nuevos marineros e invitados, acto desarrollado con un tiempo más que veraniego, con una alta temperatura, durante todo el desarrollo del acto.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de cornetas y tambores de la «Escaño». La Fuerza estaba al mando del Jefe de Instrucción de la Escuela TN Rubén Milla Abelleira.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el delegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el Jefe Superior de Policía de Galicia Pedro Jesús Pacheco Carrasco; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares Pernas y el director del Campus, Marcos Míguez González; la comisaria Jefe de la Comisaría de Policía de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; la portavoz del gobierno local de Ferrol y edil de Movilidad y Seguridad, María del Carmen Pieltain Fernández; la Decana Territorial Ingeniería Naval y Oceanográfica, Beatriz Spuch Sánchez; la Directora de la Cátedra “Jorge Juan”, Alicia Munín Doncel; director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña a José Santiago Freire Abeijón; y directivos y representantes de asociaciones culturales, deportivas y sociales.

La representación militar estaba formada, entre otros por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de Navío Jesús Ángel Paz Pena: el coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez, jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra de A Coruña; el nuevo Jefe Militar aéreo de Galicia, coronel Luis Borque Torres: el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima y comandante naval de A Coruña y Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, David Salvador Rodríguez Picallo; Comandante Militar Interino de la provincia de A Coruña, coronel Óscar Ramón Brea Iglesias; Jefe Interino de la XV Zona de la Guardia Civil, coronel Luis Germán Avilés Cabrera; el Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, coronel Antonio Hidalgo Romero los comandantes de las fragatas «Cristóbal Colón», «Juan de Borbón» y «Méndez Nuñez» capitanes de fragata, Gabriel Pita da Veiga Subirat, Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer, y Jaime Rodríguez Tortosa; comandante del BAC «Cantabria» Alberto Sánchez Expósito; comandantes de los patrulleros “ Serviola” y «Atalaya», Capitanes de Corbeta Juan González-Aller Cornago y David Pacheco Goya; el Jefe de la 2ª Compañía de la Guardia Civil de Ferrol, capitán Francisco Javier Fernández González; así como el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos y Veteranos de las FF.AA.

Asimismo asistieron mandos de dependencias de la Armada, profesorado de las Escuelas, y otras representaciones del Ejército de Tierra; del Aire y del Espacio; de la Guardia Civil y Policía Autonómica

A las once y veinte de la mañana se incorporaron al Batallón y se rindieron honores a las Banderas Nacionales de las dos Escuelas de Especialistas.

Unos minutos después llegó a la zona de la jura el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra, que fue recibido por los Comandantes-Directores de la Escaño, CN Jaime Boloix Tortosa y de la Esengra. CN José M. Faraldo Sordo.

Asimismo llegaron el Almirante del Arsenal, VA Vicente Rubio Bolívar y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

A las 11,30 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno, que fue recibido por el director de Enseñanza Naval, Ramón Fernández Borra, y por los Comandantes-Directores de la Escaño, de la Esengra.

Al ALPER se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música y la Banda de cornetas y tambores la «marcha de Infantes” y pasando a continuación revista a la Fuerza.

Seguidamente todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

A continuación se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera.

Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos.

El capellán castrense, Jorge Amado, rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 366 marinos desfilaron, uno por uno, ante las dos Banderas de España, bajando la cabeza delante ellas y besándolas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte y la Banda de cornetas y tambores de la «Escaño».

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera, de tres en tres en señal de que España acepta su juramento o promesa, mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESCAÑO»

Seguidamente tomó la palabra el comandante director de la «Escaño«, Jaime Boloix Tortosa. quien en primer lugar agradeció la presencia del Almirante Jefe de Personal «que presida este acto, pues su presencia muestra el compromiso de la Armada con su personal, en especial con estos marineros que acaban de comenzar su singladura, que significa su pistoletazo de salida para una carrera militar ilusionante, emocionante y, por supuesto, desafiante», así como «agradecer también al resto de autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy y que, con su presencia, además de realzar el acto, muestran una vez más el cariño y apoyo incondicional que Ferrol ha mostrado siempre a nuestras Escuelas y a la Armada».

«Selláis un compromiso con España»

«A vosotros, marineros que acabáis de sellar vuestro compromiso con España, en nombre de toda la Armada, en el del Comandante- Director de la Estación Naval de La Graña, y en el mío propio, mi más sincera enhorabuena . Sed bienvenidos a esta gran familia que constituye la Armada.

Con este acto de juramento ante la Bandera de España, selláis vuestro compromiso con la defensa de la nación, su soberanía e integridad territorial. Habéis decidido ejercer voluntariamente vuestro derecho a defender España, tal y como se recoge en nuestra Constitución, y lo habéis hecho eligiendo vestir nuestro uniforme. Decisión que refleja vuestro amor a España y a su Armada. Sed fieles a este juramento o promesa, que recordaréis toda la vida.«

Una vez finalizada vuestra primera etapa de formación militar,continuáis vuestra formación en la Armada con ilusión e incertidumbre. Estoy seguro que, con vuestro trabajo y espíritu de sacrificio, apoyado en vuestras familias, compañeros y amigos, alcanzaréis todos los retos y objetivos que os planteéis, además de aquellos otros que la Armada os demande. Ruego a la Virgen del Carmen, nuestra Patrona, que os ayude para que así sea».

«Honor, valor, lealtad y disciplina»

«Para conseguirlos, recordad que este juramento que habéis realizado hoy, significa aceptar y hacer vuestros los valores intrínsecos de la Armada: Honor, valor,lealtad y disciplina. Valores que deben marcar vuestro trabajo, comportamiento y actitud.

HONOR, como cualidad moral y motor que os debe guiar en vuestros actos y que, sin duda, marca el ser mismo de todo Marino. La primera muestra de honor emana de vosotros mismos: el honor comienza por el respeto a uno mismo.

VALOR, como cualidad del ánimo, de fuerza de voluntad y determinación para afrontar situaciones excepcionales, retos y desafíos. Es, con vuestra preparación, formación, adiestramiento, entrenamiento y estudio, la mejor manera de fomentar y enriquecer ese valor.

LEALTAD, como muestra de compromiso con vuestros compañeros, Mandos y subordinados, cumpliendo con vuestras responsabilidades, actuando con firmeza, justicia y equidad, siempre bajo la premisa del respeto mutuo, que debe prevalecer en todo momento.

Y desarrollad y fomentad esos tres valores con DISCIPLINA, como virtud fundamental del militar y norma sobre la que debéis fundamentar vuestra conducta, que obliga a todos por igual y que, por tanto, debemos y tenemos la responsabilidad de “practicar, exigir y fortalecer”.

Alimentad estos valores, que jamás pasarán de moda».

Las familias

«Por último, me dirijo a vuestras familias que nos acompañan y que han presenciado este acto con orgullo, entusiasmo y, por qué no decirlo, cierto nerviosismo compartido con nosotros. Habéis sido testigos del sello y compromiso de vuestros seres queridos con España, en un acto solemne que simboliza el mayor orgullo que

puede tener un ciudadano con su nación. Estad y sentíos orgullosos de ellos.

Vuestra generosidad y entrega les han fortalecido y enriquecido para dar el paso de poner su vida al servicio de España. Sé que habéis compartido con ellos el sufrimiento, la nostalgia y, estoy seguro, alguna que otra lágrima de desánimo que, con el acto de hoy, se tornan en alegría, orgullo y celebración. Tened siempre presente que ya sois parte de la Armada y nos alegramos enormemente por ello».

Finalizó, reconociendo el magnífico trabajo realizado por los distintos Mandos de formación de estos marineros. «Vuestra dedicación, profesionalidad y entrega han servido para presentar ante nosotros, a unas brigadas de Marinería de las que la Armada se siente orgullosa.Enhorabuena». Terminadas estas palabras el CN Jaime Boloix Tortosa pidió que como compromiso y amor a España y de inquebrantable lealtad a SM El Rey que gritasen con él ……’Viva España!, ¡Viva El Rey!, que fue contestado por todos los asistentes.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

El Almirante Alfonso Delgado Moreno y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.