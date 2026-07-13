Enrique Artero regresa ao Océano Surf Museo de Valdoviño coa exposición “O surf chega ao Cantábrico”

O acto de inauguración terá lugar este mércores ás 19:00 horas.
Oito anos despois, Enrique Artero volverá compartir co público a súa extraordinaria colección de táboas no Océano Surf Museo (OSM). Xunto ao alcalde, Alberto González, e a concelleira de Turismo, Rosana García, este mércores ás 19:00 horas inaugura a exposición “O surf chega ao Cantábrico”, e a partir de entón poderá visitarse na sala de expos temporais do OSM ata o 13 de setembro.
Con entrada libre, nestes horarios: de luns a xoves de 10:00 a 14:00 horas; venres de 10:00 a 14:00 h e de 18:00 a 20:00 h, e sábados e domingos de 16:00 a 20:00 horas.
Así mesmo, Enrique Artero guiará dúas visitas á mostra, acompañado doutros protagonistas da chegada do surf ao Cantábrico. Terán lugar durante a celebración do Pantín Classic, do 22 ao 30 de agosto de 2026, e informarase convenientemente das datas e horarios exactos.
A exposición inclúese no proxecto “Miradas ao mar: xornadas de divulgación sobre surf, turismo e patrimonio costeiro”. Un proxecto promovido polo Concello de Valdoviño e financiado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura e a Consellería do Mar a través das axudas xestionadas polo GALP A Mariña-Ortegal.
O proxecto executarase ao longo das anualidades 2026 – 2028 combinando divulgación científica, sensibilización ambiental e promoción turística.