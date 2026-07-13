Rey Varela y José Antonio Álvarez Vidal refuerzan la colaboración entre el Concello y la Autoridad Portuaria

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este lunes en el palacio municipal al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, en el marco de una visita institucional en la que ambos analizaron diversos asuntos relacionados con el presente y el futuro del puerto y su impacto en la ciudad.

Durante el encuentro abordaron cuestiones consideradas estratégicas para Ferrol vinculadas a la operatividad del puerto y a los últimos avances que se están produciendo en este ámbito, destacando el papel del recinto portuario como uno de los principales motores del desarrollo económico y social del municipio.

Compromiso con el crecimiento de Ferrol

En el transcurso de la reunión, José Manuel Rey Varela puso en valor la estrecha relación existente entre el puerto y la ciudad, subrayando la importancia de iniciativas como Abrir Ferrol ao Mar, cuyo primer ámbito de actuación ya se ejecutó en el entorno de Curuxeiras y que busca mejorar la integración del frente marítimo con el casco urbano.

Tanto el alcalde como el presidente de la Autoridad Portuaria trasladaron su disposición a continuar trabajando de forma coordinada para impulsar proyectos que favorezcan el crecimiento de Ferrol y refuercen el papel estratégico del puerto como elemento clave para el desarrollo del municipio y de su entorno.