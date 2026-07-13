La Mancomunidade renueva el convenio con Ferrol para cofinanciar el personal de la Casa de Acogida

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Mancomunidade de Municipios de la Comarca de Ferrol ha aprobado la actualización del convenio de colaboración con el Concello de Ferrol para el cofinanciamiento del personal de la Casa de Acogida, garantizando así el apoyo económico a un servicio considerado esencial para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo contempla la financiación de los costes laborales de una auxiliar cuidadora y una educadora social que desarrollan su trabajo en este centro.

Actualización de la financiación hasta 2030

El convenio original fue suscrito en 2018, con una vigencia inicial de cuatro años que posteriormente fue prorrogada por otros cuatro, por lo que finalizará de forma improrrogable el próximo 7 de octubre de 2026.

Con esta actualización, la Mancomunidade mantiene su compromiso con la continuidad del servicio y adapta las aportaciones económicas a la evolución de los costes salariales del personal.

Para 2026, la aportación máxima será de 41.029,88 euros. En 2027, la financiación equivaldrá al 57,04 % del gasto real ejecutado por el Concello de Ferrol en salarios y cotizaciones sociales de ambas profesionales, con un límite máximo de 58.918,73 euros. En los ejercicios 2028, 2029 y 2030, la cuantía se fijará durante el primer trimestre de cada año en función de los costes estimados por el Concello y de las actualizaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y en la normativa vigente.

Un recurso de referencia para toda la comarca

La Casa de Acogida presta atención a personas en situación de vulnerabilidad y requiere una organización específica, ya que en determinados casos es necesario trasladar a las personas usuarias a otras localidades por motivos de seguridad, lo que hace imprescindible disponer de personal suficiente para garantizar una atención integral y continuada.

Desde su puesta en funcionamiento en 1986, el Concello de Ferrol ha asumido la prestación de este servicio no solo para personas residentes en el municipio, sino también para usuarias procedentes de otros ayuntamientos de la comarca, ante la inexistencia de otro recurso de estas características en el entorno.

La actualización del convenio refuerza la colaboración entre administraciones para asegurar la continuidad de este servicio y mantener los recursos humanos necesarios para cumplir las ratios de personal establecidas por la normativa y garantizar una atención adecuada a las personas acogidas.