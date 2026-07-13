Valdoviño traslada á Xunta a petición da ANPA de modificar o acceso ao comedor escolar do CPI Atios

A corporación fai súa a reinvindicación da ANPA, e aprobaba en pleno demandar á Consellería de Educación a revisión dos criterios para garantir a igualdade de oportunidades con independencia da parroquia.
O Concello de Valdoviño dará traslado á Xunta de Galicia da petición da ANPA Beiramar para que revise e modifique os criterios de baremación e garantice así a igualdade de oportunidades para acceder ao comedor escolar do CPI Atios con independencia da parroquia de residencia do alumno ou alumna.
O pleno da corporación abordaba este asunto no último pleno, a petición da ANPA e despois de que goberno e oposición acordasen incluílo na orde do día. Un acordo que tamén se repetía na votación final, aprobándose por unanimidade.
A concelleira de Educación, Rosana García, explicaba que o asunto fora previamente analizado no Consello Escolar Municipal, despois de que a ANPA recibise queixas de familias sobre os criterios de baremación, xa que a aplicación da normativa provocaba desigualdades en función da parroquia de residencia.
Segundo trasladou a edil, a situación vén derivada de que a escola unitaria de Lago figura como centro adscrito ao CPI Atios, aínda que realmente non depende do centro educativo senón do CRA. É máis, o alcalde, Alberto González, lembraba que a escola reabriuse no seu día como segunda aula da escola unitaria de Taraza (Meirás) para dar resposta á alta demanda.
En todo caso, ese erro herdado preséntase agora como un problema para o acceso, xa que o alumnado desta parroquia ten preferencia para acceder ao comedor fronte a aqueles de Meirás e Vilarrube -parroquias con escolas unitarias-.
Ao fío desta situación, o grupo de goberno formulaba en pleno a necesidade de revisar máis en profundidade os criterios de valoración no seu conxunto. Aludía, por exemplo, ao feito de que á hora da matriculación non se priorice a residencia en Valdoviño, polo que veciños e veciñas poden quedar sen praza fronte a estudantes de fóra en caso de exceso de demanda.