La Rede Galega de Teatros e Auditorios celebra su 30º aniversario con 223 nuevas funciones y conciertos en 39 municipios

Crónica do rei pasmado, de Contraproducións, llegará el 26 de septiembre al Teatro Jofre de Ferrol.

La Rede Galega de Teatros e Auditorios desarrollará a partir de este fin de semana y hasta diciembre una nueva programación con 223 funciones escénicas y conciertos en 39 municipios de las cuatro provincias, con motivo de su 30º aniversario.

La programación, que se inició este viernes en Foz, reúne hasta finales de año las propuestas de 109 compañías y grupos de teatro, danza, música, circo y magia. En este contexto, el teatro volverá a concentrar la mayor parte de la actividad, con 180 funciones, seguido de la danza, con 16; la música, con 14; el circo, con ocho; y la magia, con cinco.

La oferta, que durante el período de verano forma parte de la campaña de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude combina espectáculos para público adulto y familiar, nuevas producciones gallegas, propuestas de repertorio y creaciones contemporáneas en un calendario coordinado de actividad que se intensifica especialmente a partir del mes de septiembre.

Las próximas actuaciones para el mes de julio son con Pistacatro Produtora de Soños y la pieza de nuevo circo Sen Patrón el día 21 y con Caramuxo Teatro y su propuesta para público familiar Os Senteito el día 27, las dos también en Foz, así como el concierto Natureza e Cultura del dúo POI, formado por los músicos Tonhito de Poi y Merqui, el día 31 en el Auditorio Lois Tobío de Gondomar.

Destaca este semestre la incorporación del Ayuntamiento de Marín a la Rede Galega de Teatros e Auditorios, dentro de la cual su recientemente inaugurado Auditorio Municipal acogerá tres funciones: Sen patrón, de Pistacatro Produtora de Soños; O que non se ve, de Et Suseia Danza; y BenQuerer, de Fran Sieira Compañía de Danza.

La Rede Galega de Teatros e Auditorios acogerá el estreno de títulos como O sangue das promesas: Incendios, de Sarabela Teatro, el 18 de septiembre en el Teatro Principal de Ourense; Crónica do rei pasmado, de Contraproducións, el 26 de septiembre en el Teatro Jofre de Ferrol; Ngoma, de La Guajira, el 19 de septiembre en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña; Curie, ou a simetría dos fenómenos físicos, de Empatía Teatro, el 6 de noviembre en el Pazo da Cultura de Narón; y Vento mareiro non dá voltas, de Teatro do Noroeste, el 27 de noviembre en la Casa da Cultura del Milladoiro, en Ames.

La cartelera incorpora también las primeras funciones en el circuito de otros espectáculos de nueva producción beneficiarios de esta misma convocatoria, como A velada de Londres, de ButacaZero, que podrá verse el 5 de septiembre en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña, además de en Muros, Vigo, Foz y Noia; o A arte da guerra, de Producións Teatrais Excéntricas, con funciones el 23 de octubre en Carballo, el 5 de noviembre en Monforte de Lemos y el 5 de diciembre en Betanzos.

La programación de este semestre incluye varias coproducciones recientes del Centro Dramático Galego que continúan su circulación por los escenarios gallegos. Son los casos de A fortaleza, creación de Raquel S. y la compañía A Feroz coproducida con el Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de Porto; A furia da amanita, de Redrum Teatro, con dramaturgia de Santiago Cortegoso y dirección de Guillermo Carbajo y Alex Sampayo; y Black Box. Unha saga épica, de Hugo Torres, coproducida por la compañía pública gallega junto a las estructuras portuguesas del Festival FITEI de Porto y Trigo Limpo Teatro ACERT.

A Coruña será la provincia con mayor número de funciones, con un total de 95 actuaciones en 17 municipios. En Pontevedra se programarán 57 en 12 localidades; en Lugo, 50 en seis municipios; y en Ourense, 21 en cuatro municipios.

Además de Marín, en la provincia de Pontevedra, la programación llegará también a A Estrada, Cambados, Cangas de Morrazo, Gondomar, O Grove, Ponteareas, Pontevedra, Tomiño, Tui, Vigo y Vilagarcía de Arousa, con títulos como Artur Ui, o ovo da serpe, Telma e Lola, Bio construción, A velada de Londres, A furia da amanita o Ictus. Anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao.

En A Coruña se desarrollarán 95 actuaciones en 17 municipios, con propuestas como Ngoma, A fortaleza, Ninguén tira fotos nos enterros, A metamorfose, Curie, ou a simetría dos fenómenos físicos o Vacanal sinfónica, además de diferentes funciones familiares. En Lugo, la Rede suma 50 funciones en Burela, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Ribadeo y Viveiro, con espectáculos como Bio Construción, Reconversión, A velada de Londres, O sangue das promesas: Incendios, Alén o Black Box. Unha saga épica.

Por su parte, Ourense contará con 21 funciones en A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño y Ourense, con propuestas como Neura, unha comedia neurótico-festiva, de De Ste Xeito Producións; Un deus salvaxe, de Talía Teatro; A historia vaxenial, de Artyc Content; Vitória, de Iria Pinheiro; O sangue das promesas: Incendios, de Sarabela Teatro; Memorias dun neno labrego, de Contraproducións; o O libro da selva. O musical, de Ártika Cía.