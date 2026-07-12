A Xunta destina máis de 48.000€ a obras de mellora da escola infantil de Ortigueira

12 julio, 2026 Dejar un comentario 299 Vistas

A Xunta aproveita estes meses de verán nos que non hai actividade no centro para realizar diferentes traballos de mellora na escola infantil de Ortigueira. O xerente do Consorcio Galego de Servizos e Igualdade, Perfecto Rodríguez, visitou recentemente esta escola acompañado do alcalde, Valentín Calvín.

En concreto, o Consorcio financiará con máis de 48.000 euros obras de mellora dos muros exteriores e da accesibilidade do equipamento. Tamén se actuará na sala de usos múltiples, na que se instalará un novo pavimento e se renovarán os estores. Así mesmo, adquirirase novo mobiliario para o centro e xogos para a zona exterior.

Estas obras son froito dun convenio de colaboración asinado entre o ente autonómico e o Concello. Esta actuación súmase a outra realizada o pasado verán nesta escola, á que se destinou 16.000 euros e que consistiu na mellora do patrio exterior do centro, onde se instalou pavimento de caucho continuo para mellorar a seguridade dos nenos.

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