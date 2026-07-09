El autocine de verano llega a Ferrol con la proyección gratuita de ‘Grease’

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El Concello de Ferrol estrenará este sábado una nueva propuesta de ocio para la temporada estival con la puesta en marcha del autocine de verano, una iniciativa impulsada por la concejalía de Promoción Económica para ampliar la oferta de actividades dirigidas a la ciudadanía durante los meses de verano.

La primera sesión tendrá lugar el sábado 11 de julio, a las 23.00 horas, en el aparcamiento trasero de A Malata, con la proyección de la película ‘Grease’.

Acceso gratuito hasta completar el aforo

El concejal de Promoción Económica, Javier Díaz Mosquera, destacó que el ciclo se estrena con ‘Grease’, «todo un clásico para este tipo de proxeccións«.

La entrada será gratuita y los vehículos podrán acceder al recinto hasta 15 minutos antes del comienzo de la proyección. La película tiene una duración aproximada de 110 minutos.

Mensajes de sensibilización durante la proyección

La sesión incluirá también mensajes informativos y de sensibilización de la Asociación Española Contra el Cáncer, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y contribuir a la concienciación social entre los asistentes.

Nueva cita el 25 de julio

El Concello de Ferrol ya ha anunciado que el ciclo de autocine continuará con una segunda sesión prevista para el sábado 25 de julio, dentro de la programación de actividades organizada para este verano en la ciudad.