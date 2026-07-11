Zarzuela encantada-(Julia M.ª Dopico Vale y Pinheyro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Pinheyro

El viernes 10 de julio en el Auditorio de la Sede Afundación A Coruña tuvo lugar un concierto de zarzuela a favor de la Cocina Económica organizado por la Asociación Lírica Encantados, estando al frente de la misma la profesora superior de canto Diana Somkhieva, nacida en Yerevan‒ capital de Armenia‒ y afincada en la ciudad herculina desde hace años, uniéndonos desde entonces una estrecha amistad y realizando ambas con el “Dúo Lyrica´s” ‒canto lírico y piano‒ actuaciones de entre las que recuerdo‒ por ejemplo‒ el Concierto das Letras Galegas en el Teatro de Beneficencia de Ortigueira, la hermosa misa celebrada en la antigua capilla de San Pedro de San Pedro de Marmancón en Ferrol con Xaquín Campo Freire, alma mater junto a la Asociación de Vecinos de la revitalización de este lugar presidido por una bellísima virgen de alabastro y un cuadro inventariado que regaló mi madre‒ historia pendiente de relato‒ y otras actuaciones diversas: en Barreiros, siguiendo el marítimo rumbo de la Basílica de las Catedrales o en San Martiño de Mondoñedo, catedral románica considerada la más antigua de España con orígenes que se remontan al S. VI.

Diana y Leri, su esposo, excelente músico y afinador de pianos y yo misma compartiendo espacios musicales, momentos revolucionarios, siempre fraternales, estrenos de mis obras y conciertos de “Encantados”, esta asociación que es cantera de jóvenes voces líricas gallegas que obtienen a través de las enseñanzas de Diana buena técnica y buenas capacidades expresivas, dramáticas… haciendo que muchos de estos cantantes accedan a espacios relevantes en los más prestigiosos teatros de Europa.

El concierto de esta vez encandiló al público tanto por las interpretaciones de Andrea Varela, Víctor Gómez, Marta López, Javier Veiga, Rosalía Martín, José Carballido, Irene Zas, Lucía Ranieri y Adriana Gómez, acompañados por la estupenda pianista repertorista Meri Somkhieva, como por la elección del género de la zarzuela, tan español, tan costumbrista, tan entrelazado con el folclore‒ jotas, fandangos, chotis, habaneras…‒que tanto complace al público.

Enhorabuena por tanto a todos los que hicieron posible esta velada de “zarzuela encantada”.