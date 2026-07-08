Os poetas no Barco–(Julia M.ª Dopico y Vale de Pinheyro.)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Julia M.ª Dopico y Vale de Pinheyro

Los pasados días 3 y 4 de julio tuvo lugar no Barco de Valdeorras, el extremo nororiental de la provincia de Ourense, a lo hondo del “valle de oro”‒ como también consideraba “ O Poeta da Raza”, Ramón Cabanillas, máximo exponente das Irmandades da Fala en su poema Aureana do Sil:‒…»Si queres ouro fino, aureana do Sil / abre o meu corazón, tes de atopalo alí…”‒, el canto lírico que compara el oro del río Sil con las lágrimas de un amor no correspondido musicado por el célebre compositor catalán Federico Mompou en sus Doce Canciones Gallegas ( 1951); tuvo lugar, decía, el XXXVIII Encuentro Internacional de Poetas 2026 na Casa Grande de Viloira, pazo señorial vinculado a la histórica familia Quiroga y que hoy alberga oficinas de la Xunta de Galicia y del Instituto de Estudios Valdeorreses, principal centro de investigación y difusión cultural de la comarca de Valdeorras, presidido por Aurelio Blanco, que ofrece servicios y actividades destacadas a través de su biblioteca y archivo, editando sus propios libros y revistas y organizando eventos culturales como estas jornadas literarias a cuyo frente está desde su creación Carmen Gago Florenti, nacida en Oviedo pero gallega de adopción‒ “gallegos y asturianos, primos hermanos”‒; escritora, conferenciante, locutora, divulgadora cultural, amante de la música y miembro destacado de la Unión Nacional de Escritores de España, cosas todas que compartimos, además de ser ella encargada o “ capitana” de estos encuentros literarios desde su inicio, lo que bien habla de su perseverancia y compromiso.

Poetas procedentes de todos los lugares del mundo‒ Perú, Portugal, Argentina, Galicia, León, Ponferrada…‒, celebraron este encuentro presidido por la amistad con versos de temas heterogéneos en el que más de treinta personas celebraron el arte de Caliope‒ “la de la bella voz”‒ y el de Euterpe‒ “la muy placentera”‒, en feliz confraternización en la que también tuvieron cabida los vinos tan de Valdeorras como el Godello y tan da Ribeira Sacra como el Mencía, creciendo éste en los viñedos de las “laderas del vértigo”, en las paredes escarpadas de los cañones fluviales del mencionado Sil junto al Miño; tan escarpadas que hace que el cultivo de estas viñas sea conocido como la “vinicultura heroica”.

Poesía, vino, ríos y música con la actuación de la Rondalla Sones del Cúa del Bierzo, interpretando piezas tradicionales, canciones populares, folclore de la zona y habaneras, cuyos orígenes parecen remontarse a Cuba, la “perla del Caribe” que tanto significó para los gallegos y para tantos otros que encontraron en el Nuevo Mundo la promesa de un mundo mejor, la prosperidad y que hoy, lamentablemente, pues… ¡Qué decir!. ¿Qué decir de las lágrimas que llora América, nuestra hermanada América?

Pero…hoy y ahora, desde el meridiano que me sitúa en la antigua Brigantium, donde los romanos sacaron la conclusión de que se acababa la tierra y que es precisamente el nexo entre “la Cantabria” y “ la Atlántica”; desde el faro herculino que guio a tantos navegantes a lo largo de los siglos pues… vaya un lírico destello fraterno para todos estos poetas, cantores, soñadores, bohemios…esperando que la próxima vez podamos reunirnos en la palabra y en la presencia, celebrando las líricas jornadas en la “ barca de Viloira”. ¡Muitos parabéns, queridissimos, pela conquista!