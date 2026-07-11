Con enorme afluencia de visitantes Mugardos celebró la «XXXIV Festa do Polbo»

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La Real Villa de Mugardos celebró un año más, y ya van treinta y cuatro, una de sus jornadas festivas más destacadas, la “Fiesta del Pulpo” declarada de interés turístico de Galicia y que como en años anteriores puede ser calificada como de un gran éxito, no solo por la más de 3000 raciones de ese plato singular de «pulpo a la mugardesa” despachadas en la carpa, sino por los miles de personas que acudieron al evento en el que colaboró el buen tiempo, una auténtica jornada veraniega.

Desde primeras horas de la mañana los mugardeses despertaron con los sonidos del grupo Airiños de Fene cuyos componentes recorrieron las calles animando con su música alegre y festiva.

Y desde primeras horas, hasta la hora de cierre, miles de forasteros, ferrolterranos y mugardeses pudieron disfrutar de la fiesta.

Por las carreteras que conducían hasta la villa circularon una marea de vehículos, que tuvieron la posibilidad de aparcamiento gratuito merced a la labor desarrollada por grupos de voluntarios y de la Policía Local, que a su vez tuvo que regular el tráfico dada la enorme afluencia de coches. Fue una jornada «sin incidentes«, muy fraterna y festiva.

Asimismo la “lancha” Ferrol-Mugardos acudía «abarrotá», desde Ferrol con el cartelito de “no hay billetes”. En los muelles de Curuxeiras se formaba una larga cola para poder realizar el viaje por mar desde la ciudad departamental a la real villa.

Mientras también una larga cola, frente a la oficina de turismo, se encontraba ante las taquillas para adquirir los tickets de entrada y consumición

Y bajo la carpa, mesas y mesas, mostradores, y palco, y sobre todo “degustadores” de la ración de pulpo a la mugardesa, elaborado con cebolla y pimentón dulce y acompañado con cachelos, ración de empanada, pan, vino, y sin olvidarse de llevar para casa la taza y el plato de alfarería tradicional que llevan la inscripción de la fiesta.

Se entraba a la carpa por turnos y a pesar del fuerte calorazo todo el mundo se mantenía a la espera al pie del cañón.

Mugardos este sábado fue una fiesta, pero no solo en la zona de la avenida del Mar, los establecimientos y calles de la villa estaban a tope.

Y una fiesta además del homenaje al pulpo. Mugardos es un pueblo pesquero en el que la pesca del pulpo siempre ha sido muy relevante, ya desde el siglo XVIII. Así que no es de extrañar la tradición desarrollada en torno a este codiciado manjar y el mimo con el que lo tratan, elaboran y festejan.

Y por allí pasaron, acompañando al alcalde Juan Domingo de Deus, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, el director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Isaac Rosón; la diputada provincial del área de Industria,Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente Rosa Ana García López; el Práctico Mayor del Arsenal de Ferrol, el capitán de Corbeta, Fernando Mendizabal Díez; y muchos mas, entre ellos los representantes de asociaciones mugardesas que tanto han hecho junto con el concello por darle cada año mayor categoría a este evento, a la “Festa do Polbo” .

Durante el encuentro, destacaron la importancia de estas citas gastronómicas como escaparate para difundir la calidad de los productos del mar de Galicia. En este sentido, subrayaron que el pulpo constituye uno de los recursos de mayor relevancia económica y social para el sector pesquero gallego, lo que pone en valor, la necesidad de compatibilizar su aprovechamiento con una gestión responsable y sustentable, que garantice su conservación y contribuya a asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras.

Pulpo, fiesta y música, porque por la tarde con salida de la avenida de Galicia se contó con un recorrido de «Los kilomberos». Y ya a a la noche, verbena en la zona de las Casas Baratas, amenizada por el grupo Jaque y un Dj.

“La Fiesta del Pulpo para los mugardeses es un reto” (Alcalde de Mugardos)

El alcalde, Juan Domingo de Deus, con cara de satisfacción manifestaba a Galicia Ártabra:

“Para nosotros la marca “pulpo de Mugardos” es una marca reconocida, así desde el año 2009 la fiesta ha sido declarada de interés turístico de Galicia. Para los mugardeses es un reto. Cada vez acude más gente. Son, calculamos, unas diez mil personas que vienen a nuestra villa, a una población de mas de 5.000 habitantes. La hostelería lo nota, lo nota el comercio.

Para nosotros es siempre interesante que Mugardos esté en el punto de mira del turismo, acuden gentes de distintos puntos de España, cada año más,…gente que viene a visitar Galicia pero que en esta fecha ya tiene previsto acercarse a Mugardos.

En cuanto a la organización…aunque la fiesta se celebra solo un día, conlleva muchos meses de preparación, de contactos, de contratar servicios, de lograr la cantidad de pulpo necesaria, un trabajo arduo en el que además hay que coordinar la seguridad, los planes de protección, en realidad un trabajo intenso”.

Pregunta obligada es la de ¿cómo le gusta el pulpo?, con una respuesta más que clara “a la mugardesa siempre, además es original, no hay ninguna parte del mundo con una receta como la nuestra y que cada vez está sonando más, no hace mucho me han comentado que ya hasta se hace tortilla de patata de pulpo a la mugardesa, ya vamos exportando la marca. Siempre está bien que Mugardos esté en el nombre de las cosas buenas”.