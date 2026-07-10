Vicente Esquerdo, quinto fichaje del Racing

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M.V. El jugador alicantino Vicente Esquerdo se convierte en la primera incorporación del conjunto racinguista para la zona del centro del campo. A sus 27 años, Esquerdo, con una dilatada experiencia en la categoría, procede de la SD Ponferradina, equipo que disputó el play off de ascenso a Segunda División el pasado mes de junio.

Vicente Esquerdo Santas (Calp, Alicante, 1999) se formó en la cantera del Valencia CF, llegando a debutar con el primer equipo, con el que disputó 7 partidos en Primera División. Posteriormente, jugó en el Castellón y en el Arenteiro, donde coincidió con el actual director de fútbol racinguista, Álex Vázquez. Desde el club de O Carballiño dio el salto a la Ponferradina, disputando las dos últimas temporadas con el conjunto berciano. Entre la antigua Segunda División «B» y la actual Primera Federación, Esquerdo acumula un total de 13.100 minutos.

Desde el club racinguista ponen en valor su notable experiencia, siendo un referente para sus compañeros. Sobre sus cualidades técnicas, destacan en el club verde la visión de juego, la capacidad asociativa, la movilidad constante y la calidad en el último pase como los puntos fuertes de este centrocampista ofensivo zurdo.

Las lesiones, el punto débil de Vicente Esquerdo

El jugador alicantino llegará a Ferrol lesionado, tras un problema muscular en una pierna sufrido en la semifinal del play off de ascenso de la Ponferradina ante el Atlético Madrileño. Eso le impedirá a Esquerdo realizar la pretemporada con normalidad, perdiéndose probablemente los primeros partidos de Liga. Una apuesta muy arriesgada del Racing por un perfil de una calidad contrastada y diferencial, aun sabiendo que sus condiciones físicas no son siempre las mejores.