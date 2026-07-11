Un robo en la caseta de socorrismo de Vilarrube, Valdoviño, deja sin servicio la jornada en la playa

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El Ayuntamiento de Valdoviño informaba en la mañana de este sábado, día 11 de julio, del robo registrado en el caseta de salvamento de la playa de Vilarrube. El asalto se produjo a lo largo de la noche después de que alguien rompiera la ventana del módulo de madera que utiliza el personal de socorrismo para llevar buena parte del material de protección y comunicación.

La Policía Local acudió al lugar y procedió a la toma de imágenes de cara a la próxima denuncia que se presentará ante la Guardia Civil.

El alcalde, Alberto González, explicaba en la mañana de este sábado que el acto vandálico, que dejó sin material de salvamento al arenal, uno de los más concurridos del municipio, impide la labor de los socorristas. Por este motivo, durante toda la jornada ondeará en el arenal la bandera roja.

Desde la administración local insisten en la gravedad de lo sucedido pues pone en riesgo la seguridad de bañistas y otras personas usuarias del arenal que puedan sufrir cualquier tipo de emergencia.

Aseos de la playa de O Río

No fue la única incidencia inscrita en los arenales durante la noche. En la playa de O Río alguien reventó las puertas de la caseta de aseos situada en la zona de Lavacerido – motivo por el que la instalación ha quedado inutilizada- y forzó la puerta de los situados en el otro acceso del arenal.

Desde el Concello de Valdoviño solicitan colaboración a los vecinos con el fin de proceder a la identificación de las personas responsables de estos dos actos vandálicos.



