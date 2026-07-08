Unai Ropero, un refuerzo de nivel para el Racing

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M.V. El atacante vitoriano Unai Ropero llega a Ferrolterra cedido por el Deportivo Alavés, guardándose el Racing una opción de compra al final de temporada. El jugador vasco de 24 años disputó la última temporada en el Hércules de Alicante en el grupo 2 de la Primera Federación, rindiendo a muy buen nivel y teniendo unos muy buenos números.

Unai Ropero Pérez (Vitoria-Gasteiz, 2001) es un extremo y segundo delantero formado en el CD Ariznabarra, en el Aurrerá de Vitoria y en el Deportivo Alavés, conjunto en el que se consolidó en el fútbol sénior, llegando a debutar en Primera División tras su buen rendimiento en el filial vitoriano. Desde el Alavés salió cedido al CD Eldense de Segunda División y al Hércules CF en la pasada campaña.

Entre las tres temporadas disputadas en las tres máximas categorías del fútbol nacional, Ropero acumuló 105 partidos, con más de 6400 minutos. En la última temporada con el equipo alicantino en Primera Federación anotó 6 goles y repartió 3 asistencias de gol.

Desde el Racing destacan a Unai Ropero como un futbolista con experiencia a pesar de su juventud, capaz de aportar profundidad, dinamismo y polivalencia en las posiciones del ataque. Es el vasco, un jugador con facilidad para atacar los espacios y con facilidad para llegar al área desde la segunda línea.

Un total de 1000 renovaciones de abonados tras los dos primeros días de campaña

Movida y polémica está siendo una campaña de abonados del Racing, que arrancó con unos precios que no causaron una grata impresión ante la afición, aunque mucho peor fue el video promocional del club, que causó un gran enfado entre la masa social verde. Eso obligó al propio Racing a emitir un comunicado oficial por lo sucedido. Parece, por el momento, que el fuego se ha apagado y que la afición racinguista está respondiendo, pese a todo, en estos primeros días de campaña.

Los socios pueden renovar su abono hasta el 31 de julio, sin perder de esta forma la antigüedad ni el asiento. La primera semana del mes de agosto será para cambio de asiento y de grada, para posteriormente abrir la campaña de abonados para toda aquella persona que se quiera hacer socio de cara a la nueva temporada.