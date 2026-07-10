Cativos de Concilia Tempos Verán participan en Pantín, Valdoviño, na campaña Veráns de Lecer Consumo

Ao longo da mañá celebráronse dúas sesións: xogueteando un lecer diferente e máis a xincana do consumo responsable.
A campaña autonómica “Veráns de Lecer Consumo” chega aos campamentos municipais Concilia Tempos Verán que organiza o Concello de Valdoviño no local social de Pantín.
A concellería de Servizos Sociais solicitaba a súa adhesión á iniciativa, coa que se promove a educación en materia de consumo transversal mediante un lecer alternativo. O obxectivo último é lograr unha sociedade formada por persoas consumidoras conscientes, solidarias e responsables, comprometidas coa súa contorna, coñecedoras dos seus dereitos e activas para defendelos.
Deste xeito, os nenos de Valdoviño participaron, segundo a idade, en dous talleres diferentes: “Xogueteando un lecer diferente”, para cativos e cativas de 3 a 6 anos, e máis “A Xincana do Consumo Responsible”, para aqueles e aquelas de 7 a 12 anos. Unha forma de aprender dun xeito lúdico fiel á filosofía do proxecto municipal.