A Deputación da Coruña apoia a mellora da Casa do Morcego en Valdoviño a través do PEL

Rosa Ana García visitou a casa rural, que recibiu axudas do PEL para adquirir nova maquinaria e mellorar a calidade do servizo
A deputada de Industria e Emprego, Rosa Ana García, acompañado do alcalde de Valdoviño, Alberto González, visitou a Casa do Morcego, unha casa de turismo rural da localidade para coñecer os investimentos realizados polo establecemento turístico co apoio da Deputación da Coruña.
A casa rural recibiu unha axuda de máis de 5.000 euros a través do programa PEL-Emprende Investimento 2026, unha liña de subvencións destinada a apoiar a autónomos, pequenas empresas e negocios de pequenos municipios na adquisición de bens e equipamento que lles permitan mellorar a súa actividade.
No caso da Casa do Morcego, a subvención permitiu mercar un robot cortacéspede para facilitar o mantemento das zonas verdes, así como unha lavadora e unha secadora de gran capacidade para mellorar os procesos de limpeza da roupa de cama, toallas e demais elementos textís do estabecemento.
Rosa Ana García destacou que “o turismo rural é un dos grandes activos da provincia e negocios como este contribúen a atraer visitantes e xerar actividade económica nos concellos”.
A deputada subliñou tamén que “moitas veces, pequenos investimentos como estes teñen un impacto moi importante no día a día dun negocio, porque permiten gañar tempo, mellorar o servizo e ofrecer unha mellor experiencia ás persoas que se hospedan”.
García lembrou que o programa PEL-Emprende Investimento “está pensado precisamente para acompañar ás pequenas empresas e ás autónomos que queren modernizar os seus negocios, ser máis competitivos e seguir medrando”