La campaña de donación de sangre “Un alento de vida” recala en Neda

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) visita Neda el 18 de julio para facilitar la donación de sangre a la población local, sin necesidad de salir del municipio. Esta visita forma parte de la campaña especial de verano, titulada “Un alento de vida”, que coincide con la celebración de las fiestas del Carmen.

Como cada año, la agencia busca mantener una participación estable de donantes de sangre, a pesar de las vacaciones. El objetivo, según explican, es alcanzar las más de 22.000 donaciones que los hospitales gallegos necesitan durante este verano para atender a unos 6.500 pacientes que requieren tratamiento con transfusiones para recuperar la salud.

El autobús de ADOS volverá a estar ubicado frente a la Casa da Cultura por la mañana, de 10:00 a 15:00 horas. En general, pueden donar sangre las personas mayores de 18 años (y hasta 70 años), que pesen más de 50 kilos y que no padezcan ni hayan padecido enfermedades transmisibles por sangre.

Según datos publicados por la Consellería de Sanidad, Neda registró un total de 95 donaciones durante las visitas de las unidades móviles en 2025, lo que supone una tasa de 19 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, un índice inferior a la media gallega. El Ayuntamiento y ADOS hacen un llamamiento a la solidaridad de la población de Neda y les invitan a donar para incrementar progresivamente la participación ciudadana.