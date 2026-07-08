Valdetires Ferrol refuerza su portería con el fichaje de Suzan Becerra

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El Valdetires Ferrol continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027 con la incorporación de la portera Suzan Becerra, una guardameta con una amplia trayectoria deportiva que llega al conjunto ferrolano tras militar la pasada campaña en el Sala Zaragoza de Primera División.

Desde el club destacan la experiencia acumulada por la nueva incorporación, así como el reconocimiento obtenido a lo largo de su carrera, siendo distinguida en varias ocasiones como la mejor portera en las competiciones en las que ha participado. Suzan ha desarrollado buena parte de su trayectoria en España y ahora defenderá la portería del Valdetires en un nuevo proyecto deportivo.

«Haré todo lo posible y lo imposible para defender estos colores»

Tras hacerse oficial su fichaje, la guardameta mostró su satisfacción por incorporarse a la entidad ferrolana y agradeció la confianza depositada en ella.

«Es un honor formar parte de este gran club. Gracias por la confianza y por esta oportunidad. Afronto este nuevo desafío con mucha ilusión, compromiso y trabajo. Haré todo lo posible y lo imposible para defender estos colores y luchar juntos por nuestros objetivos. ¡Vamos por una gran temporada!«, manifestó Suzan Becerra en sus primeras declaraciones como jugadora del Valdetires Ferrol.

Con este fichaje, el conjunto ferrolano sigue reforzando su plantilla de cara a una temporada en la que buscará consolidar un equipo competitivo para afrontar con garantías los retos del nuevo curso.