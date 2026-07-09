Agenda para este viernes, día 10 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL VIERNES-«La vida es una lucha de la que no podemos retirarnos» (Padre Pío)

–-Quedan 174 días para finalizar el año.

–Día de The Beatles

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Cristóbal, Amalia, Rufina y Segunda

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 10 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

El tiempo en Ferrol para este viernes 10 de julio se presentará con cielos mayormente cubiertos e intervalos nubosos, acompañados de temperaturas suaves y un estado de la mar bastante tranquilo ideal para el baño costero.

Previsión Meteorológica General

Temperaturas: Oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 21°C, dejando un ambiente agradable y templado.

Cielos y Lluvias: Estará principalmente nuboso por la mañana con nubosidad que irá disminuyendo hacia la tarde. Existe una baja probabilidad de lluvia escasa o llovizna (en torno al 20%) durante la primera mitad del día.

Viento: Predominará un viento flojo de componente oeste/noroeste, con velocidades medias en torno a los 10-13 km/h y rachas que apenas rozarán los 19 km/h.

Estado de la Mar en la Costa de Ferrol

Oleaje: Se prevé un mar de fondo muy suave con olas de una altura significativa de apenas 0.3 a 0.9 metros, catalogándose como oleaje moderado en playas abiertas y mar llana en zonas resguardadas.

Temperatura del agua: Rondará los 19°C a 20°C.

Horario de Mareas (Ferrol):Pleamar (Marea alta): 00:39 h (3.15 m) y 13:16 h (3.16 m).

Bajamar (Marea baja): 06:58 h (1.11 m) y 19:32 h (1.07 m)

TAL DÍA COMO HOY

(1890)-Nació en Viveiro Ramón Villar Ponte, también conocido como Ramón Vilar Ponte ( + A Coruña, 14 de septiembre de 1953) . Fue uno de los más importantes ensayistas de las Irmandades da Fala, junto a su hermano Antón.

(1896)-Nació en Ferrol Pablo Martín Alonso. Fue Director General de la Guardia Civil y Ministro del Ejército.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión Cultura, Deportes, Festas, Novas tecnoloxías e Marca Ferrol.

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la conselleira de Vivenda e Planificación do Territorio, María Martínez Allegue, dan cuenta de la licitación de las obras de nuevas viviendas públicas en O Bertón.

A continuación, visitarán las obras de viviendas públicas que la Xunta ejecuta en las parcelas 1 e 2 de O Bertón, en la «rúa das Constituíntes».

12.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste al Open Coruña 2026 Fase Club de Pickleball.Pabellones 1,2 y 3 de Fimo.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

-10,30 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitará la nueva tienda de Moda RE promovida por Cáritas Diocesana (rúa Real, 60).

-11,30 h.- La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, dará cuenta de la licitación de las obras de nuevas viviendas públicas en O Bertón. A continuación, la conselleira visitará las obras de viviendas públicas que la Xunta ejecuta en las parcelas 1 y 2 de O Bertón, na «rúa das Constituíntes».

LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

En Valdoviño

-A las 11.00 horas el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copreside, en la Casa da Cultura, la Xunta Local de Seguridade junto con el alcalde, Alberto González.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

-A las 10.00 horas, en la Domus Ecclesiae reunión del obispo, Fernando García Cadiñanos, con el delegado diocesano de Peregrinaciones y Camino de Santiago

-A las 13 horas en la capilla de San Cristóbal, en Brión, Eucaristía en la fiesta de San Cristóbal. Estará presidida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

EN LO CULTURAL Y SOCIAL

En As Pontes

-El Museo Etnográfico Monte Caxado presentará a las 19:30 horas, en la Praza da Igrexa el Caderno n.o 8 del Museo, una publicación especial editada con motivo del 40 aniversario de la creación del Museo.

El acto contará con la intervención de José María López Ferro, autor del caderno y director del Museo, que estará acompañado por Secundino García Mera, director del Museo Etnográfico de A Capela.

En Neda

El Ayuntamiento de Neda retoma este verano la iniciativa “Tempo de encontros”, destinada a favorecer la relación entre vecinos y vecinas de todas las edades, contando con los juegos de mesa como aliados. La primera cita será en el entorno o en el interior de la Casa de las Palmeras este viernes 10 de junio al atardecer. Las barajas, los tableros de parchís, los juegos de la oca, y alguna que otra alternativa más, volverán a salir a los céntricos jardines para disfrutar de una tarde de viernes – de 19 a 21 horas- entretenida, abierta a gente de todas las edades que quiera pasar un buen rato.

FESTIVAL DEL MUNDO CELTA, ORTIGUEIRA

Nueva edición del famoso Festival de Ortigueira, declarado de interés turístico internacional, que este año se celebra hasta el 13 de Julio. Los conciertos serán gratuitos y los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de grupos de música folk de ámbito internacional.

Día muy completo con programación cultural, actividades familiares y una potente noche de conciertos.

10:00 — Exposición “Celtic Nations” (Concello)

12:00 — Presentación libro “As Cantareiras” (Teatro)

12:00 — G.E. L’Oriente Llacín

12:00 — Obradoiro de baile bretón

12:30 — Airiños do Paseo de Colón

13:00 — Bagad de Vannes Melinerion

13:00 — Charanga O Pichel

13:00 — Gamelas e Anduriñas (Vila Celta)

14:00 — Charanga O Pichel (Vila Celta)

16:00 — B.G. Saxum

17:00 — Obradoiro de baile irlandés

17:00 — Bandina Los Marnuetos

17:00 — Exposición “Celtic Nations”

18:00 — Caledonian Cowboy Collective Pipe Band

18:00 — Pequefestival (tributo Xabarín)

18:30 — Bandina Los Marnuetos (Vila Celta)

19:00 — A.C. Xermolos

19:00 — “Axudádeme a cantar” (Teatro)

19:00 — A.C. Sadeo

19:15 — Caledonian Cowboy Collective Pipe Band (Vila Celta)

20:00 — A.C. Xermolos (Vila Celta)

21:30 — Rellume (Vila Celta)21:30 — Troula do Ortegal (Escenario principal)

22:15 — Escola de Gaitas de Ortigueira (Escenario principal)

23:00 — DJ Fonte (Vila Celta)

23:30 — Xara (Escenario principal)

00:45 — Yves Lambert Band (Escenario principal)

02:15 — Rubén Alba (Escenario principal)

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.