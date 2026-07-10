La Junta de Cofradías de Ferrol ultima la procesión-traslado de la Virgen del Carmen desde San Francisco

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A las 19.00 horas se celebrará una Eucaristía y a continuación saldrá la comitiva, que irá acompañada por la música de Acotaga.

La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebrará el próximo miércoles, 15 de julio, su procesión-traslado de la Virgen del Carmen.

En esta quinta edición del evento, desde que se recuperó en 2022, el desfile partirá de la iglesia castrense de San Francisco. A las 19.00 horas se oficiará en el interior del templo una Eucaristía y a continuación saldrá la comitiva, cuyo recorrido terminará en el interior del Arsenal Militar, presidida por la imagen del imaginero Negrí Acevedo.

El recorrido de la procesión irá por la glorieta de Alfredo Martín y la calle Emilio Antón, donde se detendrá, a la altura del convento de la Esclavas, para que las religiosas le dediquen una canción.

Continuará después la comitiva por las calles Espartero, Merced, Benito Vicetto, San Francisco y Espíritu Santo, para entrar a continuación en el recinto militar por la Puerta del Parque. En el caso de que las obras que se desarrollan en la zona lo aconsejen, el itinerario variaría para entrar por la Cortina.

La procesión, que irá acompañada por la música de Acotaga, se detendrá a los pies del muelle para realizar una ofrenda floral por los fallecidos en el mar.

La comitiva se pondrá de nuevo en marcha para llevar la imagen de la Virgen del Carmen hasta el interior de la Sala de Armas, en el Cuartel de Instrucción, donde permanecerá hasta el día siguiente, cuando presidirá los actos del Día del Carmen de la Armada y la procesión marítima que organiza el Puerto de Ferrol por la tarde. A su regreso, el desfile continuará para retirarse en la iglesia del Socorro.

El relevo en la celebración de los actos de homenaje a la Virgen del Carmen lo tomará la Autoridad Portuaria, que al día siguiente, el 16 de julio celebrará una procesión marítima que saldrá a las 19:00 del Arsenal y recorrerá la ría durante una hora aproximadamente y en el transcurso de la cual se realizará una ofrenda floral. Finalmente, la imagen será trasladada a la iglesia del Socorro.