Sábados no Cruceiro – Programa 49 – A liberdade de prensa a Análise

No programa de hoxe sometemos a análise a Liberdade de prensa cun enfoque moi amplo. Para iso contamos con: Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG e un dos promotores da plataforma #defendeaGalega, con Mariano Fernandez un dos fundadores de CUAC FM e con Eva Martínez xornalista, que traballou en medios locais como o Diario de Ferrol e foi responsable do gabinete de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España.
Programa presentado por Joaquín Enríquez (Sábados no Cruceiro) e Chelo Carballal (A Xanela das Fucas)