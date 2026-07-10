Sábados no Cruceiro – Programa 49 – A liberdade de prensa a Análise

10 julio, 2026 Dejar un comentario 99 Vistas

No programa de hoxe sometemos a análise a Liberdade de prensa cun enfoque moi amplo. Para iso contamos con: Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG e un dos promotores da plataforma #defendeaGalega, con Mariano Fernandez un dos fundadores de CUAC FM e con Eva Martínez xornalista, que traballou en medios locais como o Diario de Ferrol e foi responsable do gabinete de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España.

Programa presentado por Joaquín Enríquez (Sábados no Cruceiro) e Chelo Carballal (A Xanela das Fucas)

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