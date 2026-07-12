Unas 1.500 personas participaron este año en las charlas de donación de médula de Asotrame

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Un total de 1.452 personas participaron en lo que va de año en las charlas de concienciación sobre donación de médula ósea que impulsa Asotrame. El programa de sensibilización “Reflejos de vida”, pieza central de esta apuesta, incluyó un total de 38 sesiones informativas.

La Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas reforzó en este 2026 sus actividades divulgativas sobre el cáncer hematológico y la donación de médula, procedimiento que, en muchos casos, es la única salida para que pacientes con leucemia, con linfomas, con mieloma múltiple… puedan salir adelante.

Dos tercios de las actividades (24) se desarrollaron en la provincia de A Coruña, donde la entidad cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Concello de Ames, seguida de la de Pontevedra, que acogió un total de once charlas. Fueron encuentros en los que, junto al papel del equipo técnico, resultaron claves los testimonios en primera persona de supervivientes de cáncer hematológico. Personas que siguen vivas, gracias al trasplante de células madre de la sangre de un donante anónimo compatible del propio país o de otro.

En el primer semestre de año, se desarrollaron tanto charlas para el público adulto (universidades, empresas, centros socioculturales…) como para el alumnado de centros educativos. De hecho, este último grupo es, sin duda, el más numeroso. Las más concurridas tuvieron lugar en el IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), el CIFP Politécnico de Lugo y el CIFP Manuel Antonio (Vigo).

La labor informativa sobre a donación de medula es uno de los tres pilares del trabajo de Asotrame, junto a la prestación de servicios para mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de pacientes con cánceres de la sangre y sus familiares y colaborar en la investigación sanitaria.