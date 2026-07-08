Abierta la recepción de candidaturas a los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026

8 julio, 2026 Dejar un comentario 77 Vistas

El Consejo Territorial de la ONCE en Galicia ha convocado los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026, destinados a reconocer a personas físicas de la Comunidad, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, y el delegado territorial de la Organización en Galicia, Manuel Martínez Pan, han hecho público que el plazo de presentación de candidaturas, abierto este pasado lunes, se cerrará el día 6 de septiembre de 2026.

En esta edición, los premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026, bajo el título “BIENVENIDOS A BIENVIVIR”, propone un viaje figurado, trasladando a los asistentes a un lugar imaginario y SOLIDARIO, donde todo el mundo cuenta y donde se reflejará la importancia de descubrir juntos que para bienvivir solo hace falta algo sencillo y esencial: encontrarnos con los demás, escucharnos y aprender a valorarnos y respetarnos, aquí y ahora.

La ONCE ha creado cinco categorías de premios:

Se reconocerá el trabajo de la Institución, organización, ONG, o entidad que destaque por su sensibilidad social o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más vulnerables; también se premiará aquel Programa, artículo o proyecto de comunicación que haya destacado algún tema relevante para el sector de la discapacidad y cualquier materia de interés social coincidente con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Asimismo, la ONCE reconocerá el mérito de aquella Persona física de la Comunidad que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad; se premiara también a la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Finalmente, podrá optar a un premio aquel Estamento de la Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos dentro de la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

Las candidaturas serán públicas y abiertas, pudiendo proponerlas cualquier persona física o jurídica, y se podrán enviar en formato electrónico, a taniamaria.martinez@once.es, o bien a la dirección postal Calle Cantón Grande 3, 15003 A Coruña. Cualquier información sobre la convocatoria y bases, que se adjuntan, pueden solicitarse en el correo electrónico ya citado, así como en los teléfonos 981216454 y 981206913.

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