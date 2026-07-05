Asotrame registra en el primer semestre del año más de 300 intervenciones de apoyo psicológico y social

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Más de 300 intervenciones de atención psicosocial en seis meses. El balance semestral de Asotrame confirma la excelente acogida por parte de pacientes de cáncer hematológico de toda Galicia y sus familiares al programa estrella de la asociación. La entidad prevé que la cifra sea todavía mayor en lo que resta del 2026, como resultado de la progresiva implantación en las distintas áreas sanitarias.

El equipo técnico del servicio, integrado por una trabajadora social y una psicóloga, realizó en estos seis meses un total de 326 consultas, buena parte de ellas presenciales, si bien también las hubo telefónicas y online.

Según se desprende del balance presentado por la Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas (Asotrame), un tercio de las consultas se centraron en el área social, es decir, acciones de orientación y acompañamiento en materia de recursos y ayudas. Con todo, la mayoría tuvieron que ver con la búsqueda de apoyo psicológico.

La aceptación del diagnóstico, y los continuos altibajos emocionales que se suceden durante la enfermedad, afectando al paciente, pero también a su entorno cercano, convierten en esencial la ayuda por parte de la profesional de psicología que está al frente de este servicio, que cuenta con financiación de Fundación la Caixa.

Por áreas sanitarias, la de Santiago volvió a ser la que registró un mayor volumen de intervenciones, seguida por de Ferrol y la de Vigo. Cabe recordar que en las dos primeras la entidad cuenta con sedes, mientras que en la ciudad olívica tiene una presencia quincenal en el Hospital público Álvaro Cunqueiro.

La asociación prevé que en los próximos meses la cifra se incremente aún más la demanda como consecuencia de la vuelta a la planta de hematología del Hospital Clínico de Santiago y al mayor conocimiento en Pontevedra, gracias a la presencia regular en el Hospital Montecelo, y en Ourense, en cuyo hospital echó a nadar esta semana el programa de voluntariado “Apoyo entre iguales”.