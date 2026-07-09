El BNG reclama mejoras urgentes en el parque de la urbanización Albatros, en Santa Icía

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El BNG de Ferrol ha reclamado este jueves al gobierno local la puesta en marcha de mejoras en el parque situado junto a la urbanización Albatros, en Santa Icía, al considerar que presenta un importante estado de abandono debido a la falta de mantenimiento y de equipamientos.

Representantes de la formación visitaron recientemente este espacio acompañados por el presidente de la asociación vecinal de Santa Icía para conocer de primera mano las deficiencias existentes.

Denuncian problemas de mantenimiento y seguridad

En la visita participaron el concejal Roberto Montero; el diputado y candidato a la alcaldía, Mon Fernández y la responsable comarcal Pilar Lozano, junto al presidente de la asociación vecinal, José Ramón Mosquera.

Roberto Montero aseguró que «un parque que podería ser moi utilizado pola veciñanza, máis aínda nestes días de calor, só se utiliza para dar algún pequeno paseo, a veciñanza non se pode sentar á sombra e os nenos e nenas non se poden nin achegar á zona infantil na que hai unha pereira baixo a que se acumulan as peras podrecidas, pasando semanas sen que ninguén as retire, con centos de avespas ao redor«.

Propuestas para mejorar el parque

El BNG y la Asociación Vecinal de Santa Icía solicitan actuaciones inmediatas para acondicionar este espacio público. Entre las medidas propuestas figuran la instalación de bancos en las zonas de sombra, la reparación y cambio de ubicación del parque infantil para evitar los problemas ocasionados por la presencia de una pereira, la creación de un parque biosaludable con aparatos deportivos de bajo impacto, la colocación de una fuente de agua potable y la mejora del pavimento y de los caminos, que, según denuncian, presentan un firme irregular.

Críticas a la gestión de las zonas verdes

Los nacionalistas sostienen que el estado del parque de Albatros refleja, a su juicio, el abandono general de los parques y zonas verdes del municipio. En este sentido, critican las talas de árboles realizadas recientemente en la rúa Irmandiños y en la plaza de Rosalía de Castro, así como el proyecto municipal para construir un skatepark en la plaza Antón Varela de Canido.

Roberto Montero afirmó que «a política de Rey Varela de anunciar un novo contrato de mantemento de zonas verdes aos catro ventos forma parte da súa política de propaganda, mentres se afonda na privatización dos servizos e se suprimen supervisores e persoal municipal, o problema persiste porque é un problema de modelo, non de a que empresa se lle adxudique«, asegurando además que, en su opinión, existe una falta de control municipal sobre la ejecución de estos servicios.