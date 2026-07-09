La Xunta defiende que la demolición de torres refrigeradoras de As Pontes «no es improvisada» y cumple la normativa

9 julio, 2026 Dejar un comentario 137 Vistas

Central térmica de Endesa en As pontes -Archivo

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defiende que la demolición de cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de As Pontes, que tendrá lugar el 30 de julio, «no es improvisada» y cumple con la normativa vigente.

En el pleno del Parlamento, el diputado del BNG José Manuel Golpe ha criticado que «se derrumbe la memoria industrial de As Pontes» y cuestiona que no se conserve parte del complejo, más allá de la chimenea de 356 metros de altura, para reutilizar para otros usos. Alerta de que técnicos apuntaron la necesidad de hacer estas voladuras en dos tandas para corregir defectos en la segunda voladura que se puedan detectar y no afectar así a casas próximas ni a la chimenea. Sin embargo, denuncia que «nadie» atiende esta cuestión en la Xunta ni en el Ayuntamiento de As Pontes.

En respuesta, Lorenzana ha dicho que esta demolición se hará «con todas las garantías», al tiempo que recuerda que la decisión de cerrar la térmica «corresponde» al Gobierno central y cuenta con una autorización de licencia del Ayuntamiento de As Pontes.

Señala que el Bloque tan solo busca «generar alarma» en relación con un acto «reglado» de competencia autonómica, que se basa en una resolución técnica para el derrumbe de las cuatro torres. Recuerda que el desmantelamiento cuenta con un aval ambiental estatal en el que «se analizaron» los efectos sobre la población.

 

 
 
 

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