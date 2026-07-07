Valdoviño pon as cadeiras anfibias a disposición das persoas con mobilidade reducida na Frouxeira

7 julio, 2026 Dejar un comentario 119 Vistas

A partir desta semana, o Concello de Valdoviño pon a disposición das persoas con mobilidade reducida ou en cadeira de rodas 2 cadeiras autopropulsadas para desfrutar do baño nas augas da Frouxeira.

O servizo, que o Concello de Valdoviño activaba no seu día co asesoramento da asociación Aprende a Voar para mellorar a accesibilidade do areal, é gratuíto para os usuarios e usuarias, que poden solicitalo na caseta de socorrismo do areal, de luns a domingo de 12:00 a 20:00 horas.

Este recurso non só está activo durante o verán na praia da Frouxeira, senón todo o ano, xa que está a disposición de, entre outros, as escolas de surf ou os centros educativos, en caso de requerilo.

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