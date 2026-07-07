Detectados focos de «lengua azul»en dos explotaciones bovinas coruñesas, una en Narón

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La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de animales bovinos infectados por los serotipos 3 y 8 de la lengua azul, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), en tres explotaciones de la provincia de A Coruña. En total se detectaron 2 focos, que se tienen que notificar oficialmente al ser los primeros casos detectados en la provincia. Asimismo , son los primeros en 2026 en nuestra comunidad y en España desde la finalización en abril del período invernal de circulación del vector transmisor (insectos del género

Culicoides spp).

En Narón

Tras los análisis efectuados, se confirmó la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en una explotación bovina de Narón; así como el serotipo 3 en A Baña y en Musgo. La detección de estos casos se realizó por vigilancia pasiva de los propios ganaderos, que comunicaron las sospechas de la enfermedad, en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia.

Hace falta recordar que los serotipos presentes de esta dolencia en nuestra comunidad durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia, fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes.

Vacunación voluntaria, pero recomendable

Es preciso señalar que desde el año 2025 en España ya no existe un programa de erradicación con vacunación obligatoria frente esta dolencia. Pese a eso, la Xunta de Galicia continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad. Las vacunas frente a estos serotipos, y más el resto de los circulantes en España, pueden adquirirse en los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la prescripción correspondiente.

Además, por parte de la Consellería del Medioambiente Rural continúa la distribución gratuita de dosis vacunales frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino, y frente los 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada. Asimismo, se recomienda evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores (zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércoles) y la realización periódica de desinsectación de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado. Se recuerda además la obligación de las personas ganaderas de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural cualquier sospecha de la enfermedad que detecten en sus animales.

No afecta a las personas

Con todo, hace falta recordar que la lengua azul no afecta a las personas, sino solo a los animales rumiantes, que además no se contagian entre ellos, solo a través de la picadura de un insecto vector transmisor. Tampoco existe ninguna posibilidad de contagio ni riesgo para las personas por el consumo de productos (carne o leche) procedentes de animales afectados.



