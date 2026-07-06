Eric Monjonell, fichaje de altura para el Racing

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M.V.

El defensa central catalán procedente de la UD Ibiza Eric Monjonell se incorpora a la entidad racinguista, tras las incorporaciones anunciadas del también central, Ger Nóvoa, y del extremo, Rubén Arroyo.

Eric Monjonell Torras (Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona, 2001) es un defensa central diestro de 1,87 cm formado en las categorías inferiores del fútbol catalán. FC Argentona, Vilasar de Mar, Badalona y Mataró fueron sus primeros equipos antes de dar el salto a la cantera del Girona, a donde llegó a su filial en 2020, llegando a debutar con el conjunto de Montilivi en Segunda División. En la temporada 2022-2023 tuvo una aventura en Bélgica, disputando la Segunda División del citado país con el Lommel SK, para regresar posteriormente al Girona. Desde allí, Eric Monjonell se incorporó a la UD Ibiza en la Primera Federación, donde ha disputado en las últimas 3 temporadas con el conjunto isleño un total de 56 partidos y 3486 minutos, llegando a anotar dos goles.

Desde el Racing destacan de su nuevo fichaje la capacidad para imponerse en los duelos, su poderío aéreo, la solidez defensiva y la serenidad con el balón. Un fichaje de un jugador joven, de 24 años, con el que se espera dar un salto de nivel en la posición de centrales con respecto a una pasada temporada donde el centro de la defensa fue uno de los talones de Aquiles del equipo.

A día de hoy, Édgar Pujol, Ger Nóvoa, Eric Manjonell y Chema Rodríguez componen la terna de centrales del equipo, aunque en el caso de Chema desde las oficinas racinguistas se está trabajando para conseguir una rescisión de contrato que parece complicarse a poco más de una semana para que el equipo dirigido por Javi Vázquez inicie su trabajo de pretemporada.