Club Arco Narón obtiene 3 Oros, 2 Platas y 1 Bronce en la 5ª jornada de Liga Gallega AL

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Este fin de semana ha tenido lugar en Ponteceso la 5ª y última jornada de la Liga Galega de aire libre 2026. Jornada que coincidió con el Trofeo Federación, competición a solo 1 round, sin encuentros individuales. Club Arco Narón ha competido con una escuadra formada por 10 deportistas (5 el sábado y 5 el domingo).

Los resultados del Club Arco Narón fueron los siguientes:

SÁBADO

Recurvo Benjamín Mujer (9-10 años)

Carla Rodríguez Carnero 226+241=467, en su estreno en competición oficial, 1er puesto

Recurvo Alevín Unificado (Mixto, 11-12 años)



Alba Oca Barreiro 306+299=605, Récord Personal y mejor puntuación (masculina y femenina) de la temporada en Galicia en su categoría. 1er puesto



Saúl Gómez Vázquez 281+301=583, 2º puesto

Recurvo U15 Mujer (sub15, 13-14 años)



Paula Pérez Díaz 259+264=523, 2º puesto

Adriana Rodríguez Soto 187+163=350, 4º puesto

DOMINGO

Recurvo U18 Mixto (sub18, 15-16-17 años)



Lua Teijeiro Aneiros 298+311=609, Récord Personal y mejor puntuación U18 mujer de toda la temporada de Galicia. 1er puesto



Iria Zaragoza López 240+254=494, 3er puesto

Lía Lage Pernas 221+204=425, 5º puesto

Raquel Lorenzo Otero 217+204=418, 6º puesto

Recurvo Senior Hombre



Ismael Lage Iglesias 216+182=398, Récord Personal y 20º puesto

6 puestos de podio de 10 participantes.