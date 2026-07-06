Club Arco Narón obtiene 3 Oros, 2 Platas y 1 Bronce en la 5ª jornada de Liga Gallega AL

7 julio, 2026 Dejar un comentario 351 Vistas

Este fin de semana ha tenido lugar en Ponteceso la 5ª y última jornada de la Liga Galega de aire libre 2026. Jornada que coincidió con el Trofeo Federación, competición a solo 1 round, sin encuentros individuales. Club Arco Narón ha competido con una escuadra formada por 10 deportistas (5 el sábado y 5 el domingo).

Fuente Club Arco Narón/ Escuadras y podios del club en esta competición

Los resultados del Club Arco Narón fueron los siguientes:

SÁBADO

Recurvo Benjamín Mujer   (9-10 años)
Carla Rodríguez Carnero   226+241=467,    en su estreno en competición oficial,   1er puesto

Recurvo Alevín Unificado   (Mixto, 11-12 años)

Alba Oca Barreiro   306+299=605,   Récord Personal y mejor puntuación (masculina y femenina) de la temporada en Galicia en su categoría.   1er puesto

Saúl Gómez Vázquez   281+301=583,   2º puesto

Recurvo  U15  Mujer  (sub15, 13-14 años)

Paula Pérez Díaz   259+264=523,   2º puesto

Adriana Rodríguez Soto   187+163=350,   4º puesto

DOMINGO 

Recurvo   U18  Mixto  (sub18, 15-16-17 años)

Lua Teijeiro Aneiros   298+311=609,   Récord Personal y mejor puntuación U18 mujer de toda la temporada de Galicia.  1er puesto

Iria Zaragoza López    240+254=494,   3er puesto

Lía Lage Pernas   221+204=425,   5º puesto   

Raquel Lorenzo Otero   217+204=418,   6º puesto

Recurvo  Senior  Hombre

Ismael Lage Iglesias   216+182=398,   Récord Personal y  20º puesto   

6 puestos de podio de 10 participantes.

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