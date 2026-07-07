Polémica por la avería de la silla anfibia de Caranza

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha denunciado que la silla anfibia de la playa de Caranza se encuentra averiada, una circunstancia que, según asegura, impide que las personas con movilidad reducida puedan acceder al baño en pleno inicio de la temporada estival.

Desde el PSOE consideran especialmente grave que el material destinado a garantizar la accesibilidad en las playas no estuviese plenamente operativo antes del comienzo del verano, al entender que este tipo de equipamientos deberían haber sido revisados, reparados y puestos a punto con carácter previo.

Los socialistas sostienen que «a accesibilidade non pode quedar nun compromiso sobre o papel» y defienden que el Concello debe anticiparse a este tipo de incidencias mediante un adecuado mantenimiento preventivo.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista reclama al gobierno local la reparación o sustitución inmediata de la silla anfibia y una revisión de todo el equipamiento de accesibilidad existente en los arenales del municipio para garantizar su correcto funcionamiento.

En su comunicado, el PSOE subraya que «o acceso ao baño é un dereito que debe estar garantido para todas as persoas» y considera que una avería que podría haberse evitado con una revisión previa no debe impedir que las personas con movilidad reducida disfruten de la playa en igualdad de condiciones.

El Concello anuncia nuevos recursos y la próxima reparación de las sillas anfibias

Tras hacerse pública la denuncia, el Concello de Ferrol informó de que este verano dispone de dos nuevos andadores destinados a facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida a las playas de Caranza y Doniños, reforzando así los recursos municipales en materia de accesibilidad.

Respecto a las sillas anfibias, el gobierno local explicó que ambas permanecen temporalmente fuera de servicio debido a la falta de una pieza específica cuya fabricación fue necesaria. Según indicó, está previsto que dicha pieza se reciba entre este lunes y el martes, por lo que las sillas volverán a estar operativas en cuanto se complete su instalación, permitiendo nuevamente su utilización por parte de las personas con movilidad reducida.