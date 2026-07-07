El Concello de Ferrol convoca cinco plazas de auxiliar administrativo incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso en su proceso de reorganización administrativa con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la convocatoria y las bases que regirán el proceso selectivo para cubrir cinco plazas de auxiliar administrativo, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025.

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, destacó que esta convocatoria forma parte del objetivo del gobierno local de ofrecer una administración «máis áxil, moderna e próxima«, al tiempo que continúa avanzando en la reorganización interna del Concello para mejorar la atención a la ciudadanía.

Cinco plazas de acceso libre

Las bases regulan la cobertura, mediante turno libre, de cinco plazas de personal auxiliar administrativo, encuadradas en la escala de Administración General, subescala auxiliar.

Según explicó Susana Sanjurjo, se trata de un paso importante dentro de la política de recursos humanos del Concello. «Seguimos co maior proceso de reorganización da historia de Ferrol«, afirmó la edil, quien añadió que «os ferroláns merecen un trato persoal e directo, e esta nova oferta de prazas axudará a axilizar os procesos e a realizar máis rapidamente os trámites aos veciños«.

La responsable municipal también subrayó que, por primera vez, se consigue convocar con esta rapidez plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año anterior.

Requisitos para participar

Las personas aspirantes deberán cumplir los requisitos generales establecidos en las bases y estar en posesión, o en condiciones de obtener antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o una titulación equivalente. Asimismo, será necesario acreditar el conocimiento de la lengua gallega mediante el certificado Celga III o equivalente.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Concello de Ferrol. El plazo será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un proceso por oposición

El sistema de selección será el de oposición e incluirá dos ejercicios eliminatorios, además de una prueba de conocimiento de lengua gallega para aquellas personas que no acrediten el certificado Celga III, que será calificada como apto o no apto.

El Concello también ha previsto la creación de una lista de espera con las personas aspirantes que superen, al menos, el primero de los ejercicios de la oposición, con el objetivo de cubrir de forma temporal futuras plazas de personal funcionario interino.