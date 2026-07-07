El Campus Industrial de Ferrol y el IGADI abren el plazo de inscripción en el Curso “Las Naciones Unidas en el Mundo del Siglo XXI”

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El Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI), en colaboración con el Observatorio de la Política China (OPCh), abren el plazo de inscripción en el Curso “Las Naciones Unidas en el Mundo del Siglo XXI: Gobernanza Global, Agenda 2030 y el Papel de Asia” que tendrá lugar, a lo largo del mes de octubre, en la Facultad de Humanidades y Documentación. Esta nueva propuesta formativa ofrecerá un análisis del papel de las Naciones Unidas en el contexto internacional, poniendo el foco en la gobernanza actual, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en la creciente relevancia de Asia en la configuración del orden mundial.

La primera sesión, titulada “El Sistema de las Naciones Unidas en un Mundo Multipolar: El Papel del Sur Global”, tendrá lugar el miércoles 7 de octubre, a las 18:00 horas, y correrá al frente del director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI) y profesor de la Universidade da Coruña (UDC), Christoph Schreinmoser. La segunda sesión, “Agenda 2030 y Gobernanza Global y Desarrollo Sustentable”, tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, también a las 18:00 horas. En esta ocasión, el ponente será el director del Observatorio de la Política China (OPCh), Daniel González Palau.

El programa se completa con otras dos sesiones previstas para los miércoles 21 y 28 de octubre tituladas “Trabajar en las Naciones Unidas y en las Organizaciones Internacionales” y “Ferrol en el Mundo del Siglo XXI: Ferrol y Galicia en el diálogo Oriente- Occidente”, respectivamente. En ellas está prevista la participación, tanto en formato presencial como on line, de personas expertas en geopolítica, en relaciones internacionales, en gobernanza global, en comercio internacional y en internacionalización empresarial.

La actividad está abierta a toda la comunidad universitaria y al público general interesado en esta temática. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo de la sala. Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la organización a través de la dirección electrónica info@igadi.gal.



